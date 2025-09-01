#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Slaidiņš par fiktīvām kompensāciju shēmām Krievijas armijā: “Kādreiz par to pienācās nāvessods!” 0

20:15, 1. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Par krievu karavīru fiktīvajām shēmām kompensāciju saņemšanai TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Sladiņš.

“Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde uzskata, ka Krievijas karavīri, ieskaitot virsniekus, veic pašsavainošanos un ir izveidojuši fiktīvu shēmu, lai saņemtu kompensācijas. Krievijā ir aizturēts Krievijas bruņoto spēku speciālo spēku apakšpulkvedis Frolovs, kurš pēc dokumentiem ir ievainots četras reizes,” norāda Slaidiņš.

“Viņš stāsta par snaiperu grupu veiksmīgo darbu un biedru glābšanu. Par šiem “varoņdarbiem” Frolovs saņēmis četrus ordeņus par drosmi un divas medaļas par drosmi,” informē Slaidiņš.

Tagad viņš Krievijā ir aizturēts par krāpniecisko shēmu, un tas ir tikai viens zināms gadījums un noteikti tādu gadījumu ir ļoti daudz. Pašsavainojumu gadījumi ir bijuši visos karos, taču kādreiz par to bija nāves sods, norāda NBS majors.

Visvienkāršākais sods šobrīd – degradēs par kareivi un aizsūtīs uz pirmo līniju. Ir gadījumi, kad Krievijas virsnieki kā ierindnieki darbojās trieciena grupās, viņi ir pazemināti, viņiem ir atņemts viss un par kaut kādiem noziegumiem, viņš ir piekritis kā ierindnieks darboties, atklāj Slaidiņš.

