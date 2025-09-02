#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Krievi ir izpumpējušies!” Vai Krievijas vasaras ofensīva ir beigusies? 0

0:59, 2. septembris 2025
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš komentēja pašreizējo militāro situāciju Ukrainā, uzsverot, ka vēl pāragri spriest par Krievijas vasaras ofensīvas iznākumu.

VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu
Domā, ko runā! Cilvēki, kas dzimuši šajos datumos, neprot glabāt noslēpumus
Kārlis Streips: Manās acīs Kārļa Ulmaņa lielākais grēks bija lēmums Latvijas neatkarību atdot ienaidniekam bez neviena šāviņa
“Par militāro situāciju vēl pāragri teikt, ka Krievijas vasaras ofensīva ir beigusies. Tiek minēts, nu jau krievi ir izpumpējušies, gluži to pateikt nevar. Krievi ir aktīvi, visur uzbrūk, bet arī ukraiņi ir kļuvuši aktīvāki,” skaidroja Slaidiņš.

Viņš norādīja, ka situācija frontē joprojām ir sarežģīta, un uzbrukumi turpinās, jo Krievija cenšas atklāt un izmantot Ukrainas aizsardzības vājās vietas: “Situāciju frontē nav vienkārša. Krievi cenšas pakāpeniski noteikt Ukrainas vājās vietas aizsardzībā un iekļūt tajās. Vasara tagad tuvojas beigām, bet, kā jau teicu, vēl pāragri apturēt ofensīvu no krievu skatupunkta. Okupanti turpinās uzbrukumus ar jebkādiem līdzekļiem.”

Slaidiņš arī uzsvēra, ka ukraiņu spēki saglabā aktīvu pretdarbību, galvenokārt fokusējoties uz dzīvā spēka zaudējumu radīšanu: “Ukraiņi turpina turēt fronti, veicot lokālas pretdarbības un cenšoties nodarīt dzīvā spēku zaudējumus. Tehnika tiek izmantota maz, pārsvarā uz dzīvo spēku. Par tankiem vairs nerunā.”

Majors skaidroja, ka visticamāk vasaras ofensīva turpināsies līdz pat lietavām: “Es domāju, ka līdz lietavām. Ukrainā oktobris, novembris ir tad, kad viss pļūrā pāries.”

