Norvēģijas lielākās bankas DNB Bank ASA uzticība sekmē DNB Latvijas filiāles izaugsmi







30. oktobrī DNB Latvijas filiāle, kas ir Norvēģijas DNB Bank ASA sastāvdaļa, svinīgi atklāja savas jaunās, modernās biroja telpas Jaunajā Teikā, Gustava Zemgala gatvē. Svinīgajā pasākumā piedalījās uzņēmuma vadība, Norvēģijas vēstniece Latvijā, Jaunās Teikas biroju īpašnieki no Eften Capital, jaunā biroja tapšanas partneri – Colliers Latvia un Lauder Architects, NCCL, ABSL pārstāvji kā arī DNB ilgtermiņa sadarbības partneri, iezīmējot nozīmīgu soli filiāles izaugsmē un tālākajā attīstībā Latvijā.

Jaunās telpas, kurās šobrīd strādā aptuveni 500 darbinieku, ir būtisks solis DNB bankas investīcijās filiāles turpmākajā izaugsmē. Plānojot turpināt palielināt darbinieku skaitu tuvāko gadu laikā, filiāle nodrošina ne tikai mūsdienīgu un ērtu darba vidi, kura radīta uzklausot darbinieku skatījumu par ērtu darba vietu, bet arī īpaši aprīkotas apmācību telpas, kas palīdzēs sagatavot jaunos speciālistus, tostarp nodrošinot norvēģu valodas apmācības ar atalgojumu apmācību laikā.

Jaunais birojs veidots ar ideju par Norvēģijas darba vides ienešanu Rīgas darbinieku ikdienā. Neoficiāli saukts par “mazo Norvēģiju”, DNB birojs lepojas ar iekļaujošu darba vidi, iekārtojumā redzamajām Norvēģijas dabas un kultūras detaļām. Par Norvēģijas un Latvijas biznesa un kultūras saitēm, kurās ir iespēja iesaistīties arī DNB Latvijas filiāles darbiniekiem, lielu pateicību sakām mūsu sadarbības partneriem no Norvēģijas Karalistes vēstniecības un Norvēģijas Tirdzniecības kamerai Latvijā (Norwegian Chamber of Commerce in Latvia).

Pasākuma laikā DNB Latvijas filiāles vadītāja Svetlana Kočerova uzsvēra, ka jaunais birojs ir veidots, lai atbalstītu DNB mātes bankas plānus, ne tikai paplašinot esošās funkcijas, bet arī ieviešot jaunas atbalsta iespējas DNB grupai. “Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar mūsu vadītājiem Norvēģijā, šīs telpas tapa kā ieguldījums mūsu darbiniekos, jo tieši viņi ir mūsu izaugsmes pamats. Mūsu mērķis ir paplašināt ciešo sadarbību un turpināt būt par būtisku atbalsta punktu mūsu mātes bankai Norvēģijā,” viņa stāsta. Jaunās telpas apliecina DNB apņemšanos augt kopā ar saviem darbiniekiem, nodrošinot vidi, kurā augstu tiek vērtēta izaugsme, inovācijas un darbinieku profesionālā attīstība.

Pasākuma viesi atzinīgi novērtēja DNB Latvijas filiāles attīstības tempu, uzsverot darba vides uzlabošanu un rūpes par darbinieku labbūtību. DNB privātpersonu darījumu divīzijas vadītāja Helena Hāga uzsvēra: “DNB Rīgas birojs ir būtiska DNB organizācijas daļa. Šī jaunā biroja atvēršana ir apliecinājums tam, ka mums ir izdevies īstenot sākotnējās ieceres. Tagad ir pienācis laiks turpināt attīstību un nodrošināt, lai mūsu Rīgas birojs kļūtu par vēl vērtīgāku DNB stratēģijas un mērķu sastāvdaļu nākotnē. Mūsu lieliskā pieredze ar Rīgas biroju un Latvijā pieejamais talantīgais un profesionālais darbaspēks ļauj mums viegli pieņemt šo lēmumu, un drīzumā mēs sāksim darbu pie vēl viena stāva pievienošanas, lai turpinātu šo izaugsmes ceļu”.

DNB Latvijas filiāle izsaka sirsnīgu pateicību visiem, kas bija klāt un dalījās ar mums šajā nozīmīgajā brīdī!