Nošāvies Krievijas cīnītājs pret opozicionāriem un “ekstrēmisma apkarotājs” Makarovs

Aģentūra NEXTA šodien ziņo, ka nošāvies Krievijas ģenerālmajors Vladimirs Makarovs. Viņš ir bijušais Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās ekstrēmisma apkarošanas direktorāta vadītāja vietnieks. Aģentūra atsaucas uz informāciju Krievijas medijos.

Makarovs aktīvi piedalījās represijās pret opozīcijas aktīvistiem, taču nesen tika atlaists. Mediji ziņo, ka Makarovs pēc atlaišanas, kuru it kā esot vēlējies pats Vladimirs Putins, ieslīdzis depresijā, nezinot, ar ko turpmāk nodarboties.

Makarova līķis atrasts Goļikovas ciemā, Piemaskavā. Incidents noticis 13. februāra rītā. 72 gadus vecais Vladimirs Makarovs esot izdarījis pašnāvību.

Makarovs, būdams iesaistīts ar Krievijā tā dēvētajā “ekstrēmisma apkarošanā”, cita starpā aktīvi piedalījās represijās pret Krievijas opozīciju un aktīvistiem, taču pirms mēneša ticis atlaists.

