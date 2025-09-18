Foto: Ekrānuzņēmums no “X”/NBS un @rudaislaacis

Noskaidrota Kurzemes pludmalē uzietā drona izcelsmes valsts un vai tas bija sprādzienbīstams 22

LETA
18:31, 18. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Ziņa papildināta plkst. 19.41.

Ventspils novada Vārves pagasta pludmalē atrastā drona atlūza ir astes daļa no Krievijas “mānekļa” drona “Gerbera”, tviterī vēsta aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).

NBS skaidro, ka pirmšķietami tas ir “Gerbera” tipa drons-māneklis, ko, spriežot pēc marķējuma un dizaina, ražo Krievijas bruņotie spēki.

NBS turpina sadarboties ar Valsts policiju un citiem atbildīgajiem dienestiem, veicot apstākļu noskaidrošanu, plašākas teritorijas pārmeklēšanu un izmeklēšanu. Valsts policija pieļauj, ka atlūza izskalota no jūras.

Kā skaidro ministrs, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) speciālisti uz vietas ir apstiprinājuši, ka objekts nav sprādzienbīstams. Vienlaikus viņš norāda, ka saistībā ar šo situāciju NBS turpina sadarboties ar Valsts policiju.

“Mūsu prioritāte ir bijusi stiprināt Austrumu robežu, vienlaikus ir skaidrs, ka tikpat svarīgi ir aizsargāt Baltijas jūras krastu, veicot nepieciešamo sensoru uzstādīšanu,” komentējot situāciju, tviterī norādījusi premjere Evika Siliņa (JV). Tāpat viņa piebilda, ka uzdevusi aizsardzības un iekšlietu ministriem sazināties ar kolēģiem Polijā, lai noskaidrotu, vai drons pirmšķietami nav tāds, kāds tika atrasts Polijā pagājušajā nedēļā.

Kā vēstīts, policija pieļauj, ka atlūza izskalota no jūras. Policija arī iepriekš norādīja, ka ir informētas atbildīgās iestādes, bet uz notikuma vietu veikt objekta analīzi devās NBS Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas grupa.

NBS izplatītajā foto redzama daļa no drona ar dzinēju, bet tā asti rotā divi burti kirilicā un vairāki cipari.

Tāpat vēstīts, ka pirms nedēļas Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas notriekti krievu droni. Lai notriektu krievu dronus, gaisā tika pacelti Polijas iznīcinātāji F-16 un sabiedroto F-35.

