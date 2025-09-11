“Šādi droni nokrita arī Polijā…” Slaidiņš brīdina par kļūdām, kuras nedrīkst pieļaut, atrodot dronu 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš demonstrēja māņu dronu, kādi nesen nokrituši Polijas teritorijā, un skaidroja, ar ko tie ir tik bīstami.
“Tas, ko jūs uz galda redzat, ir daļa no tādiem droniem, kādi nokrita Polijas teritorijā. Šie ir tā saucamie ‘gerberas’ māņu droni, viņš izskatās kā ‘Shahed’ drons, bet ir divreiz mazāks,” norādīja Slaidiņš.
Ar ko viņš ir bīstams? Bīstams ar to, ka tā ir papildus slodze Ukrainas pretgaisa aizsardzībai. Viņš sastāv no finiera, kas pārklāts ar audumu, un ļoti daudz folija, lai radari pamanītu un tērētu pretgaisa aizsardzības līdzekļus, skaidroja Slaidiņš.
Redzam finiera kasti, kurā iekšā ir piecu litru degvielas kanna un ķīniešu divtaktu dzinējs, ko iepērk tonnām par lētu naudu. Ko dara Ukrainā vietējie – viņi atrod šādus dronus un dzinējus mēģina demontēt un likt klāt velosipēdiem. Bet, ja tiešām arī Latvijā kaut kas šāds nokrīt, es neiesaku viņu ņemt, skatīties un kaut ko montēt nost, jo ir gadījumi, kad krievi ieliek iekšā divus kilogramus sprāgstvielu. Tiklīdz tu taisi vāku vaļā, tā tiek iedarbināts spridzeklis, un var nokļūt pie seno tēvu gariem ātrāk kā vajag, brīdināja Slaidiņš.
“Tiklīdz tu vērsi kasti vaļā, tā izrauj nodrošinājumu, kādu sprūdu vai tapu un viss, drons uzvelkas un sprāgst. Ukrainā ir ļoti daudz gadījumu, tāpēc, ka cilvēki gramstās, domājot, ka nokritis drons un tur nekā nav, bet tas ir ļoti bīstams,” uzsvēra Slaidiņš.
Viņš ir pavisam viegls, un radaros, protams, viņu ir grūti pamanīt. Šis ir interesants eksemplārs, ko var apskatīties. Taču, ja tiešām ir saskarsme, tad nekādā gadījumā nevajag gramstīties, jaukt vai skrūvēt, bet ziņot, zvanot policijai vai uz 112 un teikt, ka ir tāds gadījums, tad arī tiks novirzīts speciālists, norāda Slaidiņš.
“Ir jābūt speciālistam, lai atmīnētu un zinātu, ko atmīnēt. Protams, ja tāds ir, tad ir jānosaka, vai sprāgstviela atrodas iekšā un tas ir sapiera uzdevums,” piebilda Slaidiņš.