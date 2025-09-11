Foto: Scanpix/Reuters/LETA

Armija to apstiprinājusi: negaidīts avots Poliju brīdinājis par bezpilota lidaparātiem, kas tai tuvojas 0

LA.LV
16:17, 11. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Polija saņēmusi pavisam neparastu brīdinājumu par Krievijas droniem, kas naktī no otrdienas uz trešdienu ielidoja tās gaisa telpā. Polijas armija apstiprināja, ka signālu par bezpilota lidaparātiem, kas tuvojas Polijai, sniegusi Baltkrievija, lai gan abu valstu attiecības pēdējos gados bijušas saspringtas, ziņo Lrytas.

Saskaņā ar Aizsardzības ministrijas datiem visi draudīgie droni tika notriekti.

Polijas armijas ģenerālis Veslavs Kukula trešdienas vakarā TVN24 sacīja: “Baltkrievi mūs brīdināja, ka droni lido mūsu virzienā caur viņu gaisa telpu.” Tāpat viņš uzsvēra, ka brīdinājums bijis ļoti noderīgs.

Pēc viņa teiktā, Baltkrievijas lēmums sadarboties bijis pārsteidzošs, ņemot vērā tās pēdējo mēnešu rīcību, kas saasinājusi situāciju pie sauszemes robežas ar Poliju.

Arī Polija nodevusi baltkrieviem informāciju par objektiem, kas pārvietojas Baltkrievijas virzienā.

Baltkrievija atbrīvo politieslodzītos

Tāpat šodien paziņots, ka Baltkrievija atbrīvojusi 52 politieslodzītos, kas nodoti Lietuvai, paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.

Starp atbrīvotajiem ir opozīcijas aktīvisti, žurnālisti un protestu dalībnieki. 14 no atbrīvotajiem ir citu valstu pilsoņu – seši lietuvieši, divi latvieši, divi poļi, divi vācieši viens francūzis un viens brits.

Nausēda norādījis, ka sarunās par politieslodzīto atbrīvošanu bijis tieši iesaistīts ASV prezidents Donalds Tramps.

Lietuvas prezidents piebilda, ka tas nav noticis apmaiņā pret Baltkrievijai noteikto Rietumu sankciju atcelšanu.

Viena no atbrīvotajām ir Lietuvas pilsone Elena Ramanauskiene, kam pērn par “spiegošanu” tika piespriests sešu gadu cietumsods.

Kā vēstīja baltkrievu opozīcijas ziņu vietne “afn.by” Druskininkos esošās sanatorijas “Belorus” darbiniece Ramanauskiene tika apsūdzēta, ka nodevusi Lietuvas varasiestādēm datus par sanatorijas viesiem, tajā skaitā par augsta ranga baltkrievu amatpersonām.

Nausēda uzsvēra, ka pielicis lielas pūles, lai panāktu viņas atbrīvošanu. “Mums jārūpējas par visiem Lietuvas pilsoņiem, lai kur tie atrastos,” norādīja prezidents.

Nausēda tomēr atgādināja, ka Baltkrievijā joprojām ir aptuveni 1000 politieslodzīto, tajā skaitā lietuvieši. Viņš arī atkārtoti aicināja lietuviešus neceļot uz Baltkrieviju, ja vien tas nav absolūti nepieciešams.

