Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja Baumane: "Acu asarošana ir ļoti nopietna un bieža problēma"







Acu asarošana ir ļoti nopietna un bieža problēma, tā TV24 raidījumā “Dr.Apinis” uzsvēra Latvijas Universitātes (LU) profesore un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja Kristīne Baumane, diskutējot par acu slimībām un to asarošanu.

“Jāsaka, ka mēs saskaramies ar sūdzībām par asarošanu katru dienu. Un mēs kā acu ārsti ne vienmēr varam palīdzēt, jo asarošana ir saistīta arī vienkārši ar novecošanos. Bet tomēr mums ir zināmas situācijas, kurās mēs varam labi palīdzēt. Vispirms mums vajag izmeklēt acis, arī plakstiņus, kas ir palīgorgāni, un arī asaru aparātu, kas sastāv no asaru dziedzera, no asaru punktiem, asaru kanāliem, asaru maisiņa un no novadkanāla, kas atveras degunā. Un mums ir jāsaprot, kāpēc tad acis asaro? Vai asaro viena acs, vai asaro abas acis? Vai pietūkst arī plakstiņi, vai acs asarošanas brīdī paliek sarkana?” skaidroja LU profesore un ārste Baumane.

Baumane TV24 raidījumā “Dr.Apinis” atzina, ka biežākais acu asarošanas iemesls ir acu infekcijas – konjunktivīti, blefarīti, kas arī izraisa sausās acs sindromu. “Jāsaka, ka manā praksē vislielākais acu asarošanas iemesls pacientiem ir tieši sausās acs sindroms, un tādā gadījumā mēs palīdzam ar pilieniem. Bet, protams, ka asarošanas iemesls var būt arī plakstiņa stāvokļa malpozīcijas, kā mēs sakām, – vai nu plakstiņš ir izvērties uz āru, vai nu tas iegriezies uz iekšu. Vai arī plakstiņā ir kāds iekaisums, piemēram, miežu grauds vai krusas grauds, kas var dot asarošanu,” tā pastāstīja RAKUS Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja Baumane.

Ārste vērsa uzmanību, ka tāpat iemesls acu asarošanai var būt deguna dobuma iekaisums tajā pusē, kur acs asaro, un to ārstē LOR speciālists. “Tā ka acu un deguna saistība ar acu asarošanu ir ļoti tieša,” paskaidroja Baumane TV24 raidījumā.

