Plakstiņi aizsedz skatu – kādi ir iespējamie risinājumi?







Autors: Anda Hailova, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ja plecos lielāka gadu nasta, arvien lielāku problēmu var sagādāt noslīdējušie plakstiņi, liekot izskatīties bēdīgākam vai pat traucējot labi redzēt apkārtnotiekošo. Tad risinājums var būt blefaroplastika jeb plakstiņu plastiskā operācija.

Vecums un citi faktori

“Senioriem augšējo plakstiņu ādas noslīdējums var būt pat tik liels, ka ierobežo redzes lauku – tas ir būtisks iemesls, kura dēļ gados vecāks cilvēks izšķiras par plakstiņu operāciju. Pie mums vēršas gan sievietes, gan vīrieši, vienīgi kungiem bieži vien liekās ādas kroka jau ir tik liela, ka viņi, lai labāk redzētu, spiesti uzraukt uzacis un pieri. Dažs labs tāpēc jau iedzīvojies dusmu krunkās un galvassāpēs,” stāsta ­Jūrmalas slimnīcas plastikas ķirurgs Kārlis Vērdiņš.

Pamatā plakstiņi noslīd muskuļu atslābuma dēļ, arī āda kļuvusi plānāka, trauslāka. “Arī saistaudu saites, kas sejā notur vietā tauku sakopojumus – tie piešķir sejai patīkamāku izskatu – ar laiku kļūst vājākas. Visi audi, kas ir zem ādas, ieskaitot pašu ādu, noslīd, bet tauku spilventiņi – atrodas aiz acs, pasargājot to no traumām, – rada iztilpumus – maisiņus, īpaši apakšējo plakstiņu līmenī, jo tur āda ir vēl plānāka un saitītes vājākas. Bet augšējos plakstiņos problēmu izraisa tieši ādas noslīdēšana – āda kļūst mazāk elastīga, tāpēc rada pārkari,” paskaidro plastikas ķirurgs.

Plakstiņu noslīdēšanu veicina arī regulāra uzacu un pieres raukšana, nepareiza sejas masāža – masāžas kustībām jābūt vērstām uz augšu, lai neveicinātu sejas muskuļu un ādas noslīdēšanu, pieres aiztikšana, atbalstīšana rokās.

Arī sejas pakļaušana intensīviem saules stariem pasliktina ādas kvalitāti, un agrāk parādās tās novecošanas pazīmes, trauslums.

Var būt jau iedzimta tendence plakstiņiem noslīdēt liekās ādas krokas dēļ. Tad parasti plakstiņus operē, negaidot līdz brīdim, kad situāciju pasliktinās novecošanas izraisītās pārmaiņas, norāda speciālists.

Pie acu vai plastikas ķirurga?

Ar plakstiņu koriģēšanu nodarbojas gan acu ārsti-ķirurgi, gan plastikas ķirurgi, tomēr jāzina dažas būtiskas nianses. Piemēram, ja iemesls ir medicīnisks – nepieciešams atjaunot redzes lauku un novērst nevēlamus vizuālus defektus, likvidēt izmaiņas plakstiņos pēc kataraktas operācijas, plakstiņu izgriešanās dēļ radušos skropstu berzēšanos pret aci un līdz ar to iekaisumu un kairinājumu, nodrošināt, ka plakstiņš atkal pasargā aci no apkārtējās vides ietekmes, to iespējams veikt pie acu ķir­urga par valsts naudu. Protams, tas atkarīgs no medicīnas centram piešķirtajām kvotām.

Tikai estētiskā operācija jau ir maksas pakalpojums, vienalga, kurš ķirurgs to veic. Ja problēma ir ne tikai augšējos plakstiņos, bet arī pierē, uzacīs, muskuļos, to izdara tikai plastikas ķirurgi. “Var būt tā, ka piere un uzacis noslīdējušas, bet pašai plakstiņu ādai nav nekādas vainas. Šādās situācijās nemaz nedrīkst pacelt augšējos plakstiņus, lai seja neizskatītos vēl drūmāka. Tāpēc konsultācijā veicam gan ādas stāvokļa pārbaudes, gan mērījumus, lai saprastu, vai tā ir liekā ādas krociņa, kas rada problēmas. Ja vainojams uzacs noslīdējums, tā likvidēšanai nepieciešama pavisam cita operācija,” skaidro plastikas ķirurgs.

Kā rīkoties, ja viens plakstiņš noslīdējis vairāk nekā otrs? “Mēs neviens neesam simetriski, tāpēc var būt tā, ka vienam plakstiņam ir nedaudz vairāk – 1–3 mm – liekās ādas nekā otram. Tomēr, ja ir ļoti liela atšķirība, iemesls, visticamāk, ir kāda acs muskuļa patoloģija. Ar šo problēmu vajadzētu vērsties pie acu ārsta-ķirurga,” stāsta Kārlis Vērdiņš.

Ja ir citas slimības

Acu plakstiņu korekcijas operācijai nav nekāda vecuma ierobežojuma, un arī citu kontrindikāciju nav. “Arī diabēta pacienti drīkst veikt plakstiņu korekciju. Bet svarīgi, lai uz operācijas laiku viņiem būtu stabils cukura līmenis, jo nekontrolēts tā līmenis pasliktina dzīšanu. Ja ir paaugstināts asinsspiediens, arī svarīgi ar spiediena zālēm to turēt normas robežās,” stāsta speciālists.

Ja tiek lietoti asins šķidrinātāji – heparīns, aspirīns u.c., aptuveni nedēļu pirms operācijas jāpārtrauc tos lietot, jo šie medikamenti operācijas laikā paaugstina asiņošanas risku. “Šis jautājums jāsaskaņo ar savu ģimenes ārstu, jo veselība tomēr ir pirmajā vietā,” viņš piebilst.

Ja paredzēta kāda nopietna operācija, labāk to veikt vispirms. Pēc kāda pusgada var padomāt arī par plakstiņu korekciju.

Atjaunot skatu

“Ir dažādas metodes, kā koriģēt plakstiņus, atšķiras arī griezuma līnijas, tehnikas, noņemtās ādas apjoms, tauku sakopojumu samazināšana, muskuļa nostiprināšana. Lai izņemtu lieko ādu, parasti cenšas griezumu veikt pa augšējo plakstiņu locījuma vietu, bieži vien arī jāizņem plāna muskuļa strēmele un, ja nepieciešams, jākoriģē tauku spilventiņi,” stāsta plastikas ķirurgs.

Augšējo plakstiņu operāciju var veikt, izmantojot vietējo atsāpināšanu un nomierinošas zāles. Šāds anestēzijas veids nepalielina slodzi uz organismu. Apakšējos plakstiņus gan parasti operē vispārējā narkozē.

Pēc operācijas var būt tūska, zilumi, bet par to nevajag satraukties. Desmit dienās stāvoklis būtiski uzlabojas. Pēc diedziņu izvilkšanas sākas darbs pacientam – plakstiņu masāžas ar rētu dziedējošām ziedēm, parasti tās ir uz silikona bāzes, lai rēta kļūst mīkstāka un tūska ātrāk pāriet. Svarīgi ir mikrocirkulācijas un limfas kustības atjaunošana, tāpēc ieteicams izmantot arī aparāttehnoloģijas un kosmetologa palīdzību, uzsver speciālists.

Pēc operācijas mājās jācenšas ievērot saudzīgu režīmu, nevajag liekt galvu uz leju, piemēram, mazgājot matus, aiz­šņorējot kurpes. Jāizvairās no visa, kas paplašina asinsvadus un strauji paaugstina asinsspiedienu.

Aptuveni mēnesi pēc operācijas būs redzama rēta kā sārta līnija, kas pamazām kļūs arvien nemanāmāka. “Vecāka gadagājuma pacientiem diezgan liela problēma ir tas, ka lielākie maisiņi parasti veidojas nevis plakstiņa vidū, bet sānos. Pēc ādas izņemšanas plakstiņa sānos rēta kādu laiku būs vairāk pamanāma. Pozitīvi, ka acu rajonā, kur ir daudz dabīgu krociņu, rētām ir, kur labi paslēpties un būt gandrīz nemanāmām,” mierina plastikas ķirurgs.

Pēc 2–3 mēnešiem viss būs pilnīgā kārtībā un cilvēks varēs priecāties par iegūto možāko skatu un labāku redzes funkciju.

Možāks skats – cik ilgi

Liela nozīme ir ādas stāvoklim, piemēram, ja āda ir plāna, efekts saglabāsies īsāku laiku nekā elastīgākai, stingrākai ādai. “Protams, organisma novecošanās turpinās, un atkal var veidoties kāda lieka ādas krunciņa, izvelvēties tauku sakopojumi. Pat ja pēc pieciem sešiem gadiem tā atkal būs izveidojusies, seja tik un tā izskatīsies labāk nekā pirms operācijas,” ir pārliecināts Kārlis Vērdiņš.

Der zināt

Estētisko operāciju gadījumā būtiski saglabāt visas acs anatomiskās funkcijas un neizmainīt cilvēkam raksturīgos sejas vaibstus. Tāpēc, veicot plakstiņu operāciju, nav jābaidās, ka seja pēc tam varētu būt neatpazīstamāka.

Uzziņa

Estētiskās plakstiņu plastiskās operācijas ir maksas pakalpojums, piemēram, augšējā plakstiņa koriģēšana maksā 600–900 eiro (atkarībā no konkrētā medicīnas centra tarifa).

Ja operācija nepieciešama medicīnisku iemeslu dēļ, jāvēršas pie acu ķirurga, lai apspriestu iespēju to saņemt par valsts naudu.