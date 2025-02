Olga cīnās ar agresīvu vēzi, un šobrīd ir tikai viena iespēja, ko darīt, jo slimība strauji progresē: “Es no sirds vēlos redzēt, kā mani bērni aug un piepilda savus sapņus!” Ieteikt







Olga soctīklos publicējusi ierakstu, daloties ar skumju stāstu, kas šobrīd ir kļuvis par viņas ikdienu. Viņai nepieciešama sabiedrības palīdzība, lai turpinātu dzīvot un audzināt bērnus. Mazajai meitiņai ir vien 3 gadi.

Olga ir sieva un divu brīnišķīgu bērnu mamma: “Manai jaunākajai meitiņai drīz paliks trīs gadi, bet dēls šogad pabeigs 9. klasi. Diemžēl dzīve ir metusi lielu izaicinājumu – cīnos ar agresīvu vēzi, un šobrīd mana vienīgā iespēja ir steidzama imūnterapija, kuru valsts nekompensē.

Esmu vienmēr mīlējusi aktīvu dzīvesveidu – staigāt pa mežu, iet pārgājienos, peldēt, dejot, būt kopā ar cilvēkiem un vienkārši priecāties par to, cik dažāda spēj būt dzīve. Es no visas sirds vēlos turpināt dzīvot pilnvērtīgi un būt blakus saviem mīļajiem bērniem, redzēt, kā viņi aug un piepilda savus sapņus. Bet, lai to realizētu man jālūdz palīdzība.

Mans vēža stāsts…

Man tika diagnosticēts resnās zarnas vēzis, kas 2023. gadā tika izoperēts, bet slimība atgriezās ar metastāzēm aknās. Neskatoties uz vairākām ķīmijterapijām un sarežģītu operāciju, kurā tika izņemti vairāk nekā 60% aknas, slimība diemžēl turpina strauji progresēt. Tagad metastāzes atkal ir aknās, un operācija vairs nav iespējama. Vienīgā cerība ir imūnterapija.

Nepieciešamā palīdzība…

Katru mēnesi manai ārstēšanai ir vajadzīgi 4000 EUR, un terapijas ilgums var sasniegt 2 gadus. Esmu iesniegusi pieteikumu NVD par daļēju atbalstu, bet izskatīšana prasīs vismaz četrus mēnešus, bet man ir nepieciešama jau tūlītēja palīdzība, lai uzsāktu ārstēšanu.

Lūdzu, ja vari, atbalsti mani un manu ģimeni šajā cīņā! Katrs eiro, katrs dalītais ieraksts, katrs labais vārds ir neatsverama palīdzība. Es ticu, ka kopā mēs varam!

Ziedot iespējams uz kontu:

LV68HABA0551017417180

Maksājuma mērķis: Olgas Petrišinas medicīnas izdevumu segšanai”