Orhidejas podiņā parādījušās sūnas? Uzzini – tas ir labi vai slikti
Ja pēdējā laikā esi pamanījis, ka tavā orhidejas podiņā parādījušās zaļas sūnas, neesi vienīgais. Daudzi orhideju audzētāji ar to saskaras, un reakcijas mēdz būt dažādas – vieni priecājas par skaistu, dabisku izskatu, bet citi sāk raizēties, vai tas nenodarīs kaitējumu augam.
Mākslīgais intelekts atbild, ka sūnu parādīšanās orhidejas substrātā ir pavisam normāla parādība, un tā var pastāstīt daudz par apstākļiem, kādos dzīvo tava orhideja.
Sūnas vislabprātāk aug mitrā, ēnainā un barības vielām bagātā vidē – tieši tādā, kādu bieži vien rada orhideju mīļotāji. Regulāra laistīšana, paliktnis ar ūdeni vai vienkārši silta, mitra istaba rada ideālus apstākļus ne tikai orhidejai, bet arī sūnām. Tās var izaugt pašas no sīkām sporām, kas jau bijušas substrātā.
Nelielas sūnas uz podiņa virsmas orhidejai parasti nekaitē. Tās pat palīdz uzturēt vienmērīgu mitrumu un rada dabisku, skaistu fonu. Taču, ja sūnas sāk pārklāt visu virsmu ar biezu zaļu kārtu, tās var traucēt gaisam piekļūt saknēm un kavēt substrāta žūšanu. Tad mitrums uzkrājas pārāk ilgi, un tas var novest pie sakņu puves.
Ja sūnu sega kļūst pārāk blīva, to vajadzētu saudzīgi noņemt un nedaudz nomainīt virsējo substrāta kārtu. Turpmāk palīdzēs arī labāka gaisa cirkulācija – vēdināšana vai maigs ventilators –, kā arī retāka laistīšana. Substrātam starp laistīšanas reizēm vajadzētu paspēt izžūt.
Kopumā sūnas orhidejas podiņā nav slikta zīme. Tās norāda, ka vide ir mitra un augam piemērota, tikai reizēm šī līdzsvara uzturēšanai vajag nelielas korekcijas. Ja tās netraucē un aug mēreni, vari droši ļaut dabai rotāt tavu orhideju ar zaļu piesitienu.