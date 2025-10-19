Kāpēc sievietes biežāk priekšroku dod “sliktajiem puišiem”: zinātnieki atklāj patiesību 0
Zviedrijas zinātnieku pētījums atklājis, ka sievietes daudz biežāk priekšroku dod tā dēvētajiem “sliktajiem puišiem” – pārliecinātiem, neatlaidīgiem un pat nedaudz iedomīgiem vīriešiem, kamēr labsirdīgi un pārāk piekāpīgi vīrieši biežāk paliek vieni, raksta “Daily Mail”.
Populāras romantiskās komēdijas, piemēram, “Kad Harijs satika Salliju” vai “Bridžitas Džounsas dienasgrāmata”, gadu desmitiem ir iedvesušas domu, ka galu galā sievietes sirdi iekaros tieši godīgs un sirsnīgs vīrietis.
Pētījuma autors profesors Filips Forss Konolijs skaidro: “Izteikti piekāpīgāki vīrieši retāk atrod pastāvīgu partneri, kamēr atklātiem, neatlaidīgiem un sabiedriskiem vīriešiem ir daudz lielākas izredzes piesaistīt sieviešu interesi.”
Pētījumā piedalījās 3800 pieaugušo no Zviedrijas, Dānijas un Austrālijas. Viņi aizpildīja testus, kas vērtēja t.s. “Lielā piecinieka” personības iezīmes — atvērtību, apzinīgumu, ekstraversiju, piekāpību un emocionālo nestabilitāti. Tāpat dalībniekiem tika jautāts par viņu attiecību statusu un apmierinātības līmeni tajās.
Savukārt ekstravertiem ar pārliecības un dominances iezīmēm ir ievērojami lielākas izredzes atrast partneri.
Vīrieši ar augstu neirotisma līmeni (emocionālo nestabilitāti) arī retāk ir attiecībās, lai gan šī iezīme var būt gan “sliktajiem”, gan “labajiem” puišiem.
Interesanti, ka sievietēm rezultāti bija atšķirīgi: piekāpības līmenis neietekmēja attiecību esamību, bet sievietēm ar augstāku emocionālās nestabilitātes līmeni bija nedaudz lielāka iespēja būt attiecībās.
Neraugoties uz šķietami pretrunīgajiem secinājumiem, tas nenozīmē, ka vīrieši nedrīkst būt labsirdīgi.
Kā uzsver pētījuma līdzautors, docents Mikaels Gusens: “Piekāpība nav trūkums. Tieši otrādi, tā pozitīvi ietekmē abu partneru apmierinātību ar attiecībām. Vienkārši šīs īpašības vairāk palīdz attiecības noturēt, nevis uzsākt.”
Autori arī norāda, ka pētījums aptvēra tikai aptuveni četrus tūkstošus cilvēku no trim valstīm, tāpēc kultūras atšķirības var būtiski ietekmēt rezultātus.
Profesors Konolijs uzsvēra: “Mēs pētījām vispārīgas likumsakarības, nevis konkrētus dzīvesstāstus. Nevienu cilvēku nevar definēt tikai pēc viņa rakstura tipa.”
Zīmīgi, ka jau iepriekšēji pētījumi ir parādījuši – pārmērīga labsirdība bieži korelē ar finansiālām grūtībām, kas vēlreiz apstiprina teicienu: “Labie puiši finišē pēdējie.”