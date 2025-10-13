Orhideju lapas kļuvušas dzeltenas? 8 iemesli, kāpēc tava orhideja zaudē zaļumu 0
Orhidejas ir eleganti un noslēpumaini augi, taču reizēm to lapas sāk dzeltēt, kas var radīt satraukumu. Jāatceras, ka apakšējo lapu dzeltēšana ir dabīgs process – tās nolietojas un dod vietu jaunām. Tomēr, ja dzeltenie plankumi parādās augšējās lapās vai dzeltē lielākā daļa lapu, tas signalizē par aprūpes kļūdām vai slimībām, vēsta The Spruce”.
Pārāk daudz vai pārāk spēcīga gaisma
Ja orhidejas lapas dzeltē tikai augšpusē vai uz tām parādās brūni plankumi, viens no biežākajiem iemesliem ir pārmērīga saules gaisma. Tiešie saules stari var apdedzināt lapu virsmu, izraisot to dzeltēšanu un vājinot augu kopumā. Šādā situācijā augam ir nepieciešams nodrošināt spilgtu, bet izkliedētu gaismu, piemēram, novietojot orhideju pie ziemeļu vai rietumu pusē esoša loga.
Papildus, ja loga vieta ir ļoti saulaina, var izmantot caurspīdīgus aizkarus vai īpašu plēvi, kas samazina staru intensitāti. Tas ļauj orhidejai saņemt nepieciešamo gaismu fotosintēzei, bet novērš lapu apdegšanu. Savlaicīga gaismas pielāgošana palīdz lapām saglabāt dzīvīgumu un veicina veselīgu ziedēšanu.