Ortveina: Uzņemšanas nodaļās daudzās medicīnas iestādēs neveic kvalitatīvu neatliekamo palīdzību

Ilze Ortveina, Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre, TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” dalījusies savās pārdomās par tēmu, kas jau beidzamajās dienās plaši izskanējusi medijos, iespējamo dzemdību nodaļu slēgšanu reģionālajās slimnīcās.

Vai pienāks brīdis, kad dzemdību nodaļa vairs būs tikai Rīgā?

Māsu asociācijas viceprezidente izsakās šādi: “Rodas sajūta, ka mums ir pilnīgi nekvalificēti ārstu palīgi, kas strādā NMPD brigādēs, mums ir nekvalificēti ārsti, kas strādā slimnīcās uzņemšanas nodaļās, un mums ir dzemdību palīdzību iespējams sniegt katrā mazajā ārstniecības iestādē, kurā ir mazs iedzīvotāju blīvums.

Bet, ja mēs paskatāmies no otras puses, mums brauc uz Ventspili dzemdēt no Daugavpils, jo dzemdības ir plānotas un viņiem patīk Ventspilī dzemdēt. Mums no Cēsīm brauc dzemdēt uz Jūrmalas slimnīcu, jo viņiem patīk dzemdēt Jūrmalas slimnīcā.

Ja mēs runājam par neatliekamajām situācijām un ja mēs runājam par sarežģītu grūtniecību, tad tā vienmēr tiek uzraudzīta un savlaicīgi jau grūtniece tiek virzīta uz to kvalificēto ārstniecības iestādi, kur viņai var pieņemt sarežģītās dzemdības. Uzsākot šo projektu, mēs runājām ar Rīgas Dzemdību namu. Mēs runājām ar Jēkabpils slimnīcu, mēs runājām ar NMPD dienestu, kādas ir iespējas transportēt jaundzimušo vai māmiņu sarežģītu dzemdību gadījumā. Visi šie apstākļi tika ņemti vērā.

Ja mēs runājam par to, ka uzņemšanas nodaļās daudzās ārstniecības iestādēs šobrīd neveic kvalitatīvu neatliekamo palīdzību, tas ir fakts. Te mēs nonākam pie tā, ka ir jāpaskatās, kas katram ārstam ir jāprot un katrai māsai jāprot.

Te ir jāstiprina zināšanas un jādod iespējas piemācīties klāt, jo vienkārši mēs esam aizmirsuši, ka trešā līmeņa slimnīcā uzņemšanas nodaļā ir jāspēj veikt diagnostiskie izmeklējumi, jāspēj atpazīt slimības pazīmes un ir jāprot uzstādīt diagnoze.”