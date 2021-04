Foto: Shutterstock

Pandēmijas laikā kucēnu iegāde kļuvusi populārāka, par ko liecina gan suņu audzētāju pieredze, gan apliecina fakts, ka kopš aizvadītā gada aprīļa kucēniem paredzētās produkcijas pārdošanas apjoms pieaudzis par 30%.

“Darbs, mācības no mājām gada laikā ievērojami mainījis iedzīvotāju ikdienu, mudinot atrast arī jaunu sabiedroto – suni. Lai arī svarīgākā ir abpusējā mīlestība starp saimnieku un dzīvnieku, tomēr, cilvēkiem, kuri pirmo reizi saskaras gan ar suņa iegādi, gan ar ēdināšanu, kopšanu, paveras jauna pasaule, un ir vērts iedziļināties gan kādu suni no kā pērk, gan ar ko turpmāk to baros, ar ko cienās starp ēdienreizēm,” – stāsta “Doggy Joy” izpilddirektore Ilze Lāta. Tāpat jāievēro, ka atsevišķi suņu kārumi ir piemērotāki mazajiem suņiem, citi lielo un vidējo šķirņu suņiem.

Ir aitas, ir cirpēji!

Ja iepriekšējos gados atsevišķu šķirnes suņu audzētājiem kārtējā metiena pārdošana prasīja zināmu laiku, vai atsevišķi kucēni pie mammām aizsēdējās pārāk ilgi, tad tagad pat veidojas pircēju rinda, novērojusi suņu apmācības trenere Vladislava Akimova. Tādējādi vairāk darba ir arī suņu apmācības treneriem. Diemžēl līdz ar augsto pieprasījumu pēc suņiem, sarosījušies arī negodprātīgi suņu pavairotāji, tādēļ V.Akimova aicina būt uzmanīgiem, kucēnu iegādāties šķirnes suņu oficiālās audzētavās. Un neticēt “pasakām” par to, ka atsevišķi pērkot kucēnu ciltsrakstus, cena divkāršosies – tas nav tiesa, paši ciltsraksti pircējam atsevišķi neizmaksā neko. Savukārt pērkot sludinājumos kucēnus bez dokumentiem ir nācies pieredzēt gadījumus, kad, piemēram, miniatūras šķirnes suns jau dažos mēnešos ir pāraudzis sev paredzētā auguma standartu u.tml.

Vladislava Akimova par savu audzēkņu saimniekiem teic labākos vārdus, jo viņi pieņēmuši apzinātu lēmumu mājās ievest mīluli, par kuru diendienā vajadzēs rūpēties 10 un vairāk gadus: “Labi audzināts suns ir gaidīts visur, saimnieks saņem komplimentus par abiem, tādēļ ir vērts ieguldīt suņa audzināšanā, apmācībā, vajadzības gadījumā palutināt ar kādu kārumu. Protams, redzams, ka daudziem suns ir pirmo reizi, un šādi saimnieki jāmāca vēl rūpīgāk izprast suņu psiholoģiju, izvirzīt tiem noteiktas prasības, audzināt atbilstoši kucēna attīstības līmenim.”

Suns nav dīvāns, ko nopirkt un pēc tam apmainīt

Suņu apmācības trenere pirms kucēna iegādes aicina jaunajiem saimniekiem apdomāt, kādi ir viņu sadzīves apstākļi, kādas būs iespējas vest suni pastaigā ne tikai pandēmijas laikā, bet arī vēlāk, vai pietiks līdzekļi specializētas barības, suņu kārumu iegādei, veterinārijas, friziera pakalpojumu apmaksai. Nepietiek tikai ar vēlmi iegādāties konkrētu šķirni, bet jāizvērtē, vai tā būs konkrētajam cilvēkam, ģimenei piemērota. Vladislava Akimova teic: “Bieži aiz mīļa purniņa slēpjas stiprs raksturs un izteikta patstāvība, jo konkrētā šķirne šādi selekcionēta. Suns ir dzīva būtne, nevis dīvāns, ko var nomainīt, ja nav ērts vai apnīkst!”.

