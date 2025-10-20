Cik noturīgs ir pamiers Tuvajos Austrumos? Skaidro ārpolitikas pētnieks Rātfelders 0
TV24 raidījumā “Globuss” Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks, Delavēras Universitātes doktorants Toms Rātfelders skaidroja, kāpēc Tuvo Austrumu reģionā pastāv nogurums no konfliktiem, un vai tas ietekmē pamiera noturīgumu. Rātfelders norāda, ka pēc Arābu pavasara ēras reģionā izveidojies nogurums no ilgstošiem konfliktiem.
“Mēs redzam arvien vairāk un vairāk notiekam normalizācijas procesus, piemēram, lielās līnijas, kas agrāk bija, kas dalīja valsti, tiek pārvarētas. Redzējām Ābraham nolīgumu, attiecīgi arābu valstis noslēdz ar Izraēlu miera līgumu, un nevienam nav apetītes vairāk karot,” skaidroja Rātfelders.
Viņš uzver, ka šāda normalizācija nenotiek tikai formālu līgumu dēļ, to veicina arī stratēģiski apsvērumi un reģionālo draudu samazināšanās.
“Redzējām arī, kad bija raķešu konfrontācija starp Irānu un Izraēlu, arābu valstis palīdzēja Izraēlai notriekt raķetes, kas nāca no Irānas. Attiecīgi cilvēki grib strādāt ar Izraēlu, viņi grib normalizēt attiecības ar Izraēlu. Tas, kas traucē to darīt, ir tas, ko Izraēla dara saistībā ar palestīniešiem, jo šīm arābu valstīm ir grūti saviem cilvēkiem pamatot, ka mēs atbalstām šādu aktoru.”
Rātfelders norādīja, ka pat situācijā, kad tika panākts pamiers Tuvajos Austrumos, pagātnes konflikti var radīt ilgtermiņa spriedzi un zināmu riska faktoru.
“Es nebūtu tik pārsteidzīgs un teiktu, ka iznīcība Gazā, ko Izraēla ir darījusi, paliks bez sekām. Es domāju, ka, ja tava māja ir sagrauta un tu skaidri vari identificēt, ka izraēļi to ir izdarījuši, tad es nedomāju, ka tur nebūs dusmas pret to – ja tev ir populācijas ar dusmām pret ārējo agresoru, tad parādīsies kaut kāds jauns grupējums, jauna organizācija, kas mēģinās to izmantot,” tā Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks.
Viņš uzsver, ka Tuvie Austrumi šobrīd atrodas sarežģītā posmā. No vienas puses, miera līgumi un normalizācijas procesi dod iespēju stabilitātei, no otras – neatrisinātas sāpes un vecie konflikti var radīt jaunas krīzes un pastiprināt spriedzi starp valstīm.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.