Grūti norīt lielāku tableti? Sajūta, ka tā iesprūst kaklā? Ir vienkāršs triks, kas palīdzēs to paveikt daudz vieglāk 0

16:43, 20. oktobris 2025
Veselam Ārstēšana

Reizi pa reizei katram no mums nākas lietot kādu medikamentu. Bet nereti ir grūtības ar lielāku tablešu norīšanu – kāds sāk rīstīties, citam nepieciešams uzdzert ļoti daudz ūdens… Īpaši tas tā ir bērniem. Par laimi ir kāds pavisam vienkāršs triks, kas padarīs šo “procedūru” krietni vienkāršāku.

Šo sauc par “uz priekšu saliekto” metodi, ko iesaka mediķi.

Tās princips ir šāds: novietojiet tableti mēles vidū un uzdzeries uz tās malku ūdens, taču rīšanas brīdī galvu nolieciet uz priekšu. Tā būs krietni vieglāk.

Kā tas darbojas? Kad jūs noliecaties uz priekšu, jūs neļaujat “aizvērt” kaklu – tas ir brīvi atvērts un tablete ātri noslīd lejā. Tā notiek arī ar salīdzinoši lielākām kapsulām. Elpceļi ir atvērti. Izmantojiet un turpmāk tablešu dzeršana kļūs vienkāršāka.

Tiesa gan, joprojām tas ir jādara uzmanīgi, jo aizrīšanās risks pastāv vienmēr, lai kādā stāvoklī arī būtu galva.

