15:02, 21. septembris 2025
Kā mēdz teikt, visur ir labi, kur mūsu nav. Kāda sieviete vietnē “Threads” dalījusies ar pavisam lakonisku ierakstu, atklājot, cik samaksājusi par pilnu bāku tūristu iecienītajā valstī Ēģiptē, liekot citiem uz brīdi sastingt.

Viņa raksta: “Benzīna cena Ēģiptē – 50 litri – 16.70 EUR. Atbilde uz jautājumu tūristiem.”

Foto: Ekrānuzņēmums no “Threads”/dignadixi
Kamēr daļa ieraksta komentētāju ironiski prāto par iespēju strādāt attālināti no Ēģiptes, citi paskaidro, ka tur algas ir krietni zemākas nekā Latvijā.

Kāds raksta: “Pie 7x mazākas algas nekā Latvijā… ļoti dārgi.” Viņam piebilst vēl kāds: “Vidējā alga Ēģiptē ir ≈ 285 dollāri (240 eur).”

Tikmēr vēl kādu jau interesē vesela cisterna: “Kāda kvalitāte? Vai var uz LV piegādāt? Paņemšu veselu cisternu.”

“Forši, reizi nedēļā jāaizbrauc pieliet pilnu bāku!” cits prāto.

Kādam komentētājam jau radusies lieliska ideja: “Jāapdomā opcija strādāt attālināti no Ēģiptes.”

Neiztrūkst arī skepses: “Tā arī ir viena no retajām labajām lietām tur.”

