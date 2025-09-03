Panika populārā tūristu galamērķī: situāciju var glābt tikai lietus tuvāko 10 dienu laikā 0
Spānijas tūrisma pērle un lielākā sala Maljorka piedzīvo smagu ūdens krīzi, kas pēdējās nedēļās kļuvusi vēl draudīgāka. Kā raksta izdevums Express, vairākās vietās ūdens varētu izsīkt jau tuvāko divu nedēļu laikā, ja nesāks līt.
Palmā, Maljorkas galvaspilsētā, šobrīd rūpīgi seko līdzi ūdens līmenim divos galvenajos Maljorkas rezervuāros. Lauku reģionos jau ieviesti ierobežojumi – aizliegts izmantot dārza šļūtenes un noteikti citi ūdens taupīšanas pasākumi.
Taču īpaši satraucoša situācija izveidojusies populārajā un gleznainajā Solerā. Ja tuvāko 10 dienu laikā nebūs lietus, ūdens rezerves beigsies.
Pagājušajā piektdienā Soleras pašvaldība izdeva rīkojumu, aizliedzot jebkādu nebūtisku ūdens izmantošanu un aicinot iedzīvotājus uz galējiem taupīšanas pasākumiem. 1. septembrī notika ārkārtas sanāksme, kurā tika analizēta situācija.
Pilsētas mērs Migels Nadals sacīja: “Situācija ir ļoti satraucoša, un, ja nākamo 10 dienu laikā nebūs lietus, nāksies ieviest vēl stingrākus ierobežojumus.” Viņš uzsvēra, ka ikdienas patēriņš jau pārsniedz apjomu, ko iespējams iegūt no diviem galvenajiem avotiem.
Lai gan Solerai ir arī divi rezerves avoti, tie nespēj nodrošināt pietiekamu ūdens daudzumu. Turklāt problēma nav tikai šajā pilsētā – arī kalnu grēdā Serra de Tramuntana ūdens līmenis krītas satraucošos tempos.
Meteorologi prognozē, ka tuvākajā laikā būtiski nokrišņi Maljorkā nav gaidāmi, tāpēc gandrīz visās salas daļās izsludināts ūdens piegādes brīdinājums. Vienīgais izņēmums ir dienvidu Tramuntanas apgabals.