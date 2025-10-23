STOPkadri vērtē ieguldītos 6 miljonus “Expo 2025 Osaka”: Par valsts naudu to visu darījāt! Kas ir izdevies?! 0
Latvija un Lietuva kopīgi veidoto Baltijas paviljonu starptautiskajā izstādē “Expo 2025 Osaka” apmeklējuši 900 000 viesu. Paviljonu veidoja LIAA sadarbībā ar Lietuvas Valsts kanceleju un personu apvienību “Kettler”, kurā darbojās seši Latvijas uzņēmumi – SIA “Inspired”, SIA “7 A.M.”, SIA “Variant Studio”, SIA “Ozols IR”, SIA “AD production” un SIA “Datu tehnoloģiju grupa”.
Baltijas paviljons starp 190 paviljoniem ieguva pirmo vietu “World Expo Awards” balsojumā par labākajiem tērpiem izstādē, kā arī divas balvas “World Expolympics 2025” konkursā – otro vietu kategorijā “Apmeklētāju izvēle” un piekto vietu kategorijā “Labākais talismans”. Baltijas paviljona simbols bija baravika “Barabi-chan”. Tāpat šis projekts ieguvis “Nameja balvu 2025” kā veiksmīgākais Latvijas-Lietuvas sadarbības projekts ārvalstu tirgos.
“Nu, izstāde noslēgusies – mēs par to samaksājām 6 miljonus.
mēs protam skaitīt,” kā parasti savā sarkastiskajā tonī TV24 raidījuma “STOP kadri” vadītājs Armands Puče komentē šo mūsu valsts izvēli, piebilstot: “Latvieši ar leišiem skaitīt neprot, bet – arī tas nav svarīgi, nauda ir iztērēta.”
“Mēs tur prezentējām, komunicējām, dejojām – rādījām visu to, ko prot latvieši. Un tad rīkotājs, tas, kas atbild par šo visu,
Viņš uzdod jautājumu pretī – vai tad mēs domājām, ka jūs nespēsiet to noorganizēt?! Loģiski, ka varējāt, jo par valsts naudu to visu darījāt! Lai teiktu, ka pasākums ir izdevies, pagaidīsim rezultātus – tik vienkārši! Jums taču bija atbildība par to, ka jāuztaisa izstādīte visu pārējo vidū! Neaizmirstiet, ka būs jāatskaitās par rezultātu!”