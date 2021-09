Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Par labiem vakcinācijas pret Covid-19 rādītājiem godina vairākus Rīgas ģimenes ārstus Ieteikt







Rīgā ģimenes ārstu un ārstu palīgu konferencē “Vakcinācija pret Covid-19: aktualitātes un izaicinājumi” par labiem vakcinācijas pret Covid-19 rādītājiem trīs nominācijās trešdien tika godināti vairāki Rīgas un Rīgas reģiona ģimenes ārsti, aģentūru LETA informēja Nacionālajā veselības dienestā.

“Latvijā līdz šim lietā likts aptuveni pusotrs miljons Covid-19 vakcīnu devu, un trešdaļu no šī darba paveikuši ģimenes ārsti. Paldies viņiem par to! Tomēr kopīgi vēl ļoti daudz darāms, lai pasargātu šaubīgos, dezinformētos un nevakcinētos. Tāpēc turpināsim sniegt papildu atbalstu ģimenes ārstu praksēm it īpaši laikā, kad iedrošināt cilvēkus vakcinēties ir īpaši grūti, bet tik svarīgi,” sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Goda rakstu par labāko pacientu vakcinācijas aptveri saņēma ģimenes ārste Sarmīte Veide, kuras praksē vakcinēti 75% pacientu. Par labāko pacientu vakcinācijas aptveri senioru grupā godināta ģimenes ārste Maija Baumane, kuras praksē pret Covid-19 vakcinēti 73% senioru un pacientu, kas slimo ar hroniskām slimībām.

Par vakcinēto pacientu skaitu godināta ģimenes ārste Ella Šatalova, kura praksē vakcinēti 2150 pacienti, ģimenes ārsts Ainārs Mežals, kura praksē vakcinēti 1627 pacienti, un ģimenes ārste Gundega Veide, kuras praksē vakcinēti 1582 pacienti.

Konferencē speciālisti no Slimību profilakses un kontroles centra, Imunizācijas valsts padomes, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Psihoterapeitu ārstu asociācijas un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas kopā ar ģimenes ārstiem un prakšu ārstu palīgiem diskutēja par aktualitātēm saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un vakcināciju, kā arī dalījās līdzšinējā pieredzē saistībā ar darbu pandēmijas apstākļos.

Konferencē tika apspriestas tādas tēmas kā imunitātes ilgums pēc vakcinācijas vai izslimošanas, saslimstības prognozes rudenī atkarībā no vakcinācijas tempiem, vakcinācijas darba organizēšana ģimenes ārsta praksē un statistika.

Šobrīd Latvijā vakcināciju pret Covid-19 noslēguši 41% no visiem Latvijas iedzīvotājiem un 47% no iedzīvotājiem, kas vecāki par 12 gadiem un šobrīd var vakcinēties pret Covid-19.