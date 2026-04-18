"Pārmaiņas nenotiks, ja neko nemainīsiet un nerunāsiet par to!" Soctīklotāja panāk cenu izlīdzinājumu "Rimi" veikalos
Nesen LA.LV vēstījām par veikalu ķēdes “Rimi” cenu dažādību vienādiem produktiem dažādos veikalos. Šo faktu bija konstatējusi pircēja, kura ar to padalījās arī socvietnē “Threads”.
Viņa vēstīja: “Vai tā ir normāla “Rimi Latvia” prakse? Briāna ielas Rimi pret Skanstes Rimi.” Viņas pievienotajā fotoattēlā redzams, ka vienā “Rimi” veikalā “illy” kafija maksā 10,99 eiro, bet citā – 14,69 eiro.”
Nu šī pati soctīklotāja ir publicējusi jaunumus – abos veikalos ir izlīdzinātas cenas. “UPDATE: Ja jums kādreiz liekas, ka ir tikai jāklusē un viss jāpieņem, tad ziniet – ka tas tā nav. Pārmaiņas nenotiks, ja neko nemainīsiet un nerunāsiet par to. Tagad Skanstes Rimi “illy” kapsulas maksā tikpat, cik Briāna ielas Rimi. Bilde ar cenu pirms 2 nedēļām un tagad pēc mana ieraksta “Threads”. Paldies Rimi!”
Citā, bet pēc būtības līdzīgā LA.LV rakstā par vienādu produktu cenu atšķirībām dažādos “Rimi” veikalos, Everita Bičkova, “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja, skaidroja: “Īpašas akcijas konkrētā veikalā ir mazumtirgotāju prakse, lai veicinātu konkurenci un piesaistītu pircēju plūsmu specifiskās situācijās, piemēram, jaunu veikalu atvēršanas vai rekonstrukciju gadījumos.”