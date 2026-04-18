"Pārmaiņas nenotiks, ja neko nemainīsiet un nerunāsiet par to!" Soctīklotāja panāk cenu izlīdzinājumu "Rimi" veikalos

19:31, 18. aprīlis 2026
Stāsti Izpēte

Nesen LA.LV vēstījām par veikalu ķēdes “Rimi” cenu dažādību vienādiem produktiem dažādos veikalos. Šo faktu bija konstatējusi pircēja, kura ar to padalījās arī socvietnē “Threads”.

Kokteilis
Lūk, kādu karmu jūs nesat līdzi no iepriekšējās dzīves – to atklāj jūsu dzimšanas datums
Kokteilis
TESTS. Izvēlies labāko vietu sarunai ar bosu! Tava izvēle atklāj tavu attieksmi pret varu un cilvēkiem
“Atklājās vairākas ļoti interesantas juridiskas nianses…” Saules paneļi var radīt nopietnas problēmas
Lasīt citas ziņas

Viņa vēstīja: “Vai tā ir normāla “Rimi Latvia” prakse? Briāna ielas Rimi pret Skanstes Rimi.” Viņas pievienotajā fotoattēlā redzams, ka vienā “Rimi” veikalā “illy” kafija maksā 10,99 eiro, bet citā – 14,69 eiro.”

Nu šī pati soctīklotāja ir publicējusi jaunumus – abos veikalos ir izlīdzinātas cenas. “UPDATE: Ja jums kādreiz liekas, ka ir tikai jāklusē un viss jāpieņem, tad ziniet – ka tas tā nav. Pārmaiņas nenotiks, ja neko nemainīsiet un nerunāsiet par to. Tagad Skanstes Rimi “illy” kapsulas maksā tikpat, cik Briāna ielas Rimi. Bilde ar cenu pirms 2 nedēļām un tagad pēc mana ieraksta “Threads”. Paldies Rimi!”

CITI ŠOBRĪD LASA
Iecerēts rīkot pat talkas pret “iebrucējiem”! Cēsu novadā gatavojas cīņai ar Spānijas kailgliemežiem
“Pie izcirtējiem vai pīļu aknām?” Literatūras gada balvas pasniegšanas ceremonija gaļas paviljonā raisa dalītas sajūtas
Kokteilis
VIDEO. “Vēlos pavadīt visu atlikušo mūžu ar tevi…” Rīdzinieks Valters “Sudden Lights” koncertā bildina savu mīļoto

Citā, bet pēc būtības līdzīgā LA.LV rakstā par vienādu produktu cenu atšķirībām dažādos “Rimi” veikalos, Everita Bičkova, “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja, skaidroja: “Īpašas akcijas konkrētā veikalā ir mazumtirgotāju prakse, lai veicinātu konkurenci un piesaistītu pircēju plūsmu specifiskās situācijās, piemēram, jaunu veikalu atvēršanas vai rekonstrukciju gadījumos.”

