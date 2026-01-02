Kinorežisors Dreibergs spilgti raksturo Kristapu Valteru: “Viņš nebija gaišākais logs ēkā, bet…” 0

18:08, 2. janvāris 2026
Piedāvājam fragmentu no sporta sarunu šova “eXi” epizodes, kurā viesojas kino režisors Dzintars Dreibergs. Viņš bērnībā trenējies basketbolā kopā ar Kristapu Valteru un sporta nometnēs pavadījis laiku kopā ar Kasparu Kambalu. Atmiņu stāsti pa īstam jautri…

Kinorežisors jaunības gados trenējās toreiz svaigi dibinātajā Valtera Basketbola skolā kopā ar leģendārā Valda Valtera dēlu Kristapu Valteru. “Viņš nebija gaišākais logs šajā daudzstāvu ēkā, viņš bija lecīgs. Ja Sandis (Kristapa brālis) bija mammas dēls, tad viņš bija tēva dēls. Lecīgs, pašpārliecināts tipāžs, bet tas, ko par viņu aizmirst – cik viņš labi spēlēja,” atminas Dreibergs.

Valters jau jaunības gados bijis tik talantīgs, ka savus komandas biedrus treniņos izaicinājis spēlēt viens pret viens, izaicinoši prasot, kā viņi grib, lai tiek apspēlēti. “Tu esi vienkārši stabiņš. Tu nevarēji izdarīt neko. Viņš bija riktīgi labs spēlētājs. un tu saproti to lecīgumu. Viņš dzīvo citā pasaulē, treniņos mauca uz maksimumu,” stāsta Dreibergs.

Valters ir spēlējis visu vecumu Latvijas jaunatnes izlasēs, pēcāk arī pieaugušo izlasē, kur viņa karjera gan nebija pārāk ilga, jo dažādu ārpus laukuma aktivitāšu dēļ viņš no tās tika diskvalificēts. Savus labākos gadus klubu basketbolā Valters aizvadīja jau karjeras otrajā pusē, kad spēlēja arī prestižākajā klubu turnīrā – Eirolīgā. Karjeras laikā viņš spēlējis klubos Latvijā, Turcijā, Grieķijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā un arī Krievijā.

Sporta sarunu šovs “eXi” ir Jāņa Celmiņa un “Sportacentrs.com” veidots raidījums, kas jau septīto gadu ceturtdienu vakaros skatāms kanālā TV4, kā arī pēcāk pieejams portālā “Sportacentrs.com”.

Jaunākajā raidījumā viesojas kinorežosors Dreibergs, kurš novembrī prezentēja savu jaunāko filmu “Tīklā. Leģenda par TTT dzimšanu”.

Pilnu raidījumu skatiet šeit:

