Brīvdienās lej pilnu bāku! Degvielas tirgotāji sarūpējuši īpaši patīkamus cenu pārsteigumus – kur būs vislētāk? 0
Linda Tunte

Linda Tunte
11:46, 14. novembris 2025
Ziņas Ekonomika

Tuvojoties garajām brīvdienām, kad veselas 4 dienas lielākā daļa strādājošo un skolēnu varēs atpūsties, pārsteigumu sarūpējuši arī degvielas tirgotāji. Varbūt tā var kalpot par labu motivāciju, lai apciemotu tālāk esošus radus vai draugus? Vai vienkārši dotos baudīt Latvijas āres?

Lai gan tirgotājiem konkurence, visticamāk, sagādā raizes, šoreiz šoferīši no tās ir tikai ieguvēji, jo, līdz ko viens tirgotājs izsludināja atlaides, tā seko arī pārējie.

Ieskatījāmies, kurš tad sola vairāk!

Degvielas uzpildes stacijas “Cicle K” pagaidām sociālajos medijos “klusē”, taču saviem klientiem izsūtīja īsziņas, kurās norāda, ka piektdien un sestdien iespējams saņemt 15 centu atlaidi katram degvielas litram.

“Viada” plašāku publicitāti brīvdienu atlaidēm cenšas panākt, paralēli organizējot konkursu un aicinot sekotājus dalīties ar informāciju par atlaidēm. Arī viņi piedāvā identisku atlaidi – 15 centi litrā.

“Virši” reklamē to pašu 15 centu atlaidi litrā, taču tā pieejama, norēķinoties ar mobilo lietotni.

“Neste Latvija” nedaudz zaudē šajā atlaižu kariņā. Viņu piedāvājums vēsta, ka no piektdienas līdz svētdienai uzpildoies “Nestē”, papildus iespējams saņemt 5 centu atlaidi litrā, norēķinoties ar bankas karti, skaidru naudu vai Neste mobilo lietotni. Norēķinoties ar “Neste” Privātkarti brīvdienās – var saņemt kopējo atlaidi 8 centus litrā.

Nu ko, gaidām, vai arī citi degvielas tirgotāji pievienosies šiem kariņiem!

