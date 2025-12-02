Manai Dzimtenei Latvijai 18. novembrī apritēja 107. gadskārta. Tas ir pietiekami ilgs laiks no cilvēka dzīves skatpunkta, un pietiekami īss – no laikmeta vai cilvēces vēstures griezuma. Simtu septiņi izcili cilvēki, simt septiņas izcilas Latvijas personības man atbildēja uz jautājumu – “ko Tev nozīmē Latvija?”.
Kas bija šie 107 cilvēki? Pirmkārt tie bija tie, kas man piekrita publiski atbildēt uz šo jautājumu. Tie bija cilvēki no ļoti dažādām profesijām, gudri, zinoši, ar dažādu dzīves pieredzi, savā profesijā daudz sasnieguši cilvēki. Vai uz šo jautājumu varēja atbildēt kādi citi cilvēki? Jā tie varēja būt desmiti, simti un tūkstoši citu cilvēku, kas ļoti daudz ir darījuši, dara un vēl darīs Latvijas labā. Apzināti izvēlējāmies neaicināt atbildēt uz šo jautājumu Saeimas deputātus, ministrus, lielo pilsētu vadītājus un citus nozīmīgus politiķus, jo viņiem ir pieejama informatīvā telpa, viņi tāpat var pateikt daudz laba par Latviju, var reklamēt savu darbību, zināšanas un iespējas. Šoreiz izvēlējāmies vairāk akadēmiskus cilvēkus, iespējams – pārāk daudz šo 107 cilvēku vidū ir profesoru vai akadēmiķu, bet izvēlējāmies arī labus uzņēmējus, spilgtus žurnālistus, savu institūciju vadītājus un labus darba darītājus.
Es ceru, ka nākošo gadu – proti, 2026. gadā vai nu es pats vai kāds cits ierakstīs pilnīgi citus – nu jau simtu astoņus Latvijas patriotus un citus cilvēkus, kam būs cits skatījums uz Latviju, un tie atkal dos zināmu pienesumu informatīvajā telpā. Es ceru, ka šī – 2025. gada ierakstu sērija paliks Latvijas vēsturē, paliks Nacionālajā bibliotēkā, lai kāds pēc daudziem gadiem varētu ieskatīties videomateriālos vai varētu ieskatīties tekstos, un saprastu – kas patiesībā Latvijā bija 2025. gads.
Es vēlos pateikties TV24, kas laipni palīdzēja man nodrošināt šo ierakstu sēriju. Vēlos patiekties portālam la.lv, kas ļāva to visu publicēt. Es vēlos pateikties cilvēkam, kas atrodas kameras vai ekrāna otrā pusē – operatoram Arturam Drēskam, kas ierakstīja šīs intervijas, un arī citiem operatoriem, kas palīdzēja radīt šos 107 ierakstus. Es vēlos pateikties Dainai Freimantālei, kura man palīdzēja šo materiālu pārvērst par rakstu tekstu, proti atšifrēja runāto tādā līmenī, kas man deva iespēju šos tekstus uzrakstīt tā, ka Jūs tos variet izlasīt – vislabāk la.lv.
Es pateicos tiem, kas uz televīzijas studiju atnāca un teica, ka tā ir laba ideja, ka ir labi plašāk skatīties uz Latviju un katru gadu izdarīt zināmu kopsavilkumu par to – ko mums Latvija nozīmē. Un – Latvijas gada datumus skaitīt nevis no 1. janvāra, bet no 18. novembra.
Daudz laimes, Latvija! Esi stipra, esi droša! Mūsu cilvēki ir gudri, stipri, zinoši un varoši, viņi nosargās savas Tēvzemes robežas.
Paldies Jums, kas esat skatījušies šos daudzos ierakstus!