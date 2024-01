Foto: SHUTTERSTOCK

Vilmārs Butens, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Saistībā ar NLO un citplanētiešiem ne tikai joko un ironizē, bet tam visam arī tic gluži reliģiskas apmātības līmenī. Kopš savdabīgās “ufomānijas” uzplaukuma pagājušā gadsimta vidusdaļā radies daudz dažādu modernu reliģisko kustību, kurām ar vairāk vai mazāk zinātnisku pētniecību nav praktiskas saistības, bet kuru pamatā ir patiešām reliģiski eksaltēta ticība ārpuszemes izcelsmes dzīvībai un NLO kā šīs dzīvības izpausmes formām.

Šo jauno reliģisko kustību saknes meklējamas agrīnajā zinātniskajā fantastikā un ufoloģijai veltītajā literatūrā, ko galvenokārt pastiprinājuši aculiecinieku vēstījumi par NLO uzrašanās novērojumiem un cilvēku nolaupīšanu. Šo reliģisko kustību atbalstītāji pauž, ka citplanētieši galvenokārt ir ieinteresēti saglabāt un vairot cilvēci, ka Zeme to plānos vai nu jau ir, vai drīz būs kļuvusi par citplanētiešu nākotnes mājvietu. Daudzi šo reliģisko kustību atbalstītāji tic, ka tieši citplanētiešiem ir saistība ar visu pārdabisko un tie savā būtībā vairāk pielīdzināmi eņģeļiem nekā humanoīdiem.

Unariusa zinātņu akadēmija

To 1954. gadā dibinājuši amerikāņi Ruta un Ernests Normani. Unariānieši tic tam, ka ar četrdimensiju telpas palīdzību viņi spēj kontaktēties ar augstu attīstītām būtnēm, kas pārstāv kādu ārpuszemes civilizāciju. Viņi arī tic reinkarnācijai un uzskata, ka senatnē Saules sistēmu sāka apdzīvot citplanētu civilizācijas.

Eteriusa biedrība

Šo biedrību 1955. gadā Britānijā dibinājis sevi par kontaktētāju dēvējošais Džordžs Kings. Viņš esot nodibinājis kontaktu ar ārpuszemes saprātu Eteriusu, kas esot “starpplanētu parlamenta” pārstāvis. Eteriusieši uzskata, ka viņu biedrība kalpo kā “svarīgākās metafiziskās sākotnes kosmiskās noraidīšanas” starpnieki nolūkā to izplatīt visai pārējai cilvēcei. Visi šie seansi, kas īstenojušies, Kingam atrodoties “samadhi” stāvoklī, ierakstīti magnetofona lentē, un tajos galvenokārt vēstīts par tuvākajā laikā sagaidāmu lidojošo šķīvīšu uzrašanos dažādās pasaules malās. Tostarp Kings saviem sekotājiem popularizēja jogu, enerģētisko medicīnu, mantru lasīšanu un tā dēvēto “dinamisko lūgšanos”.

Islāma nācija

Šajā reliģiskajā kustībā NLO aplūkots kā tehnogēna ietaise, kuru vada nevis citplanētieši, bet cilvēki, un to parādīšanās nozīmēs pastarās dienas iestāšanos. Volless Fards Muhameds apgalvojis, ka savulaik uz Zemes bijusi slepena tehnoloģija, par kuru esot zināms tikai ļoti šauram izredzēto zinātnieku lokam visā pasaulē. Fards arī paudis, ka 1929. gadā Japānas salā Niponā uzbūvēts lokāls “mātes kuģis” jeb liels “rats”, kas joprojām darbojoties. To apstiprinājis arī tagadējais kustības līderis Luiss Farahans, piebilstot, ka runa esot par gigantiski lielu apaļu lidmašīnu, kas nekad neveic pagriezienus, jo savas apaļās formas dēļ var apstāties vai veikt ceļojumu bez izņēmuma visos virzienos un ātrumā, kas pārsniedz vairākus tūkstošus kilometru stundā. “Rats” sevī saturot vēl arī vismaz 1500 “mazo ratiņu”, kuru lielums ir aptuveni 800×800 metri, un katrā no tiem vienmēr kaujas gatavībā esot trīs bumbas. Šis “mātes kuģis” līdzinoties nelielai planētai, kas uzbūvēta cilvēka rokām.

Raelīti

Starptautisko raelītu kustību mēdz dēvēt par “pasaulē lielāko NLO reliģiju”. Raelīti nesatricināmi tic, ka būtnes, kas pazīstamas kā citplanētieši un dēvējamas par “Elohim”, ar gēnu inženierijas palīdzību radījušas dzīvību uz Zemes, kā arī tam, ka cilvēka klonēšana kopā ar “apziņas nodošanu” var nodrošināt mūžīgu dzīvošanu. Tāpat raelīti uzskata ne tikai jūdu ticības atvasinājumos tapušos tēlus Jēzu Kristu un Muhamedu, bet arī faktiski ārpus reliģijas esošo Budu (budismu pamatā tomēr tver kā organisku dzīvesveidu, nevis pakļaujošu reliģiju) par savdabīgiem reliģiskajiem vēstnešiem, kurus šie paši augstu attīstītie citplanētieši nosūtījuši nolūkā nodot cilvēcei viedās zinības. Savukārt nākotnē “Elohim” paši ieradīsies uz Zemes, lai pilnībā pabeigtu savas atklāsmes un cilvēces apmācīšanu.

Scientoloģija

Reliģiju pētnieks Gregorijs Rīss scientoloģiju pieskaitījis NLO reliģiskajām kustībām saistībā ar tās mācību par “kosmisko operu”, vienlaikus piebilstot, ka tā NLO kultūrā patiešām ir unikāla un to ir ļoti grūti pieskaitīt vispār kādai vienai konkrētai kategorijai. Katrā ziņā scientoloģijas viena no pamata pozīcijām pauž par ārpuszemes civilizācijām un to iejaukšanos cilvēku dzīvē kaut kad pagātnē. Pazīstamākais ir vēstījums par Galaktiskās konfederācijas valdnieku Ksenu, kurš savukārt paziņojis, ka pirms 75 miljoniem gadu esot nometis uz Zemes līdzās vairākiem vulkāniem sasaldētus cilvēkus, bet vēlāk viņiem uzmetis ūdeņraža bumbas, lai atrisinātu pārapdzīvotības jautājumu. Šo cilvēku dvēseles Ksenu esot sagūstījis un tad ieslēdzis tās ķermeniskā apvalkā.

Scientoloģija pauž, ka cilvēki nodzīvojuši vairākas dzīves, ieskaitot dzīves augstu attīstītās ārpuszemes sabiedrībās, un sāpīgās atmiņas par šīm iepriekšējām dzīvēm ir iemesls lielajam fizisko un psihisko slimību daudzumam. Un cilvēkiem piemītot slēptas pārdabiskas spējas, kuras nav iespējams atvērt, kamēr cilvēks nebūs kļuvis par operējošo tetānu, izejot oditinga praksi tā, kā to aprakstījis šīs reliģijas pamatlicējs Lafajets Ronalds Habards.

Ar tetānu scientoloģija apzīmē cilvēku, un Habards paudis, ka tetāni mirst un viņu dvēseles tad dodas uz “tālāknosūtīšanas staciju”, kas atrodas uz Veneras, un tur tad tās reimplantējas un pārprogrammējas uz savu iepriekšējo dzīvju aizmiršanu. Pēc tā venerieši katru tetānu ieslēdz “kapsulā” un nosūta atpakaļ uz Zemi, kur tie iekrīt Klusajā okeānā aptuveni Kalifornijas piekrastes tuvumā, bet vēlāk katrs tetāns tad uzmeklē sev jaunu ķermeni, lai tajā iemiesotos. Tādējādi, lai varētu izvairīties no visām šīm nepatikšanām, Habards ieteica visiem saviem sekotājiem pēc nāves atteikties no piedāvātā ceļojuma uz Veneru.

Jaunās pasaules mierinātāja universālā rūpnieciskā baznīca

Cerot, ka izdevies puslīdz pareizi pārtulkot, tomēr jāmin, ka šīs reliģiskās kustības angliskais nosaukums ir šāds – Universal Industrial Church of the New World Comforter, un to 1973. gadā dibinājis grafiķis Longs Bīčs (īstais uzvārds – Nunans), kurš jau 1947. gadā bija nācis klajā ar paziņojumu par kosmisko galaktisko būtņu eksistēšanu, savukārt sevi nodēvējis par citplanētieti, kurš uz Zemes nolaidies ar gaismas staru palīdzību. Viņš vēstījis, ka 1954. gadā pats savām acīm Mohaves tuksnesī redzējis lidojošo šķīvīti. Vēl viņš savulaik Sanfrancisko izveidoja komūnu “Vienotās pasaules ģimene” ar vegānu restorānu “Šeit un tagad”, kas vēlāk izauga nelielā šādu iestāžu tīklā. 70. gadu sākumā komūna mitinājās divos lielos namos Berklijā. Uz kāda vegānu restorāna sienas bija uzgleznota freska, virs kuras gozējās uzraksts: “Fermeri, strādnieki, karavīri, apvienojieties – tautas garīgā reformācija 1776–1976!” Fermeris turēja rokās dakšas, strādnieks – veseri, bet karavīrs – ieroci, un visi trīs cits citu apskāvuši ap pleciem. Un virs viņiem riņķoja uz nosēšanos sagatavojušies lidojošie šķīvīši. 1973. gadā Bīčs publicēja savu pirmo tā dēvēto kontaktētāja atklāsmju grāmatu, kuras nosaukums bija “Mūžīgais evaņģēlijs”. 1975. gadā reliģiskā kustība un vegānu restorāns pārcēlās uz Stoktonu. Bet 1980. un 1984. gadā Bīčs-Nunans, pārstāvot Utopiskās apvienības partiju, balotējās ASV prezidenta vēlēšanām.

Pamuļķa baznīca

Šī organizācija izveidojusies 1979. gadā pēc autoru Aivena Stenga un Filona Dramonda publikācijas “Pusģēnija pamflets nr. 1”, un tā ir parodēta reliģija, kuru atbalsta skeptiķi un ateisti. Pēc 1983. gadā iznākušās “Pamuļķa grāmatas” izskanēja paziņojums, ka organizācijas dibinātājs Dž. Dobss uztur saikni ar ārpuszemes civilizāciju, ko dēvē par iksistiem (X–ists) un kas gatavojas sākt uzbrukumu Zemei, kam jānotiek 1998. gada 5. jūlijā. Lai arī minētais datums jau sen pagājis, organizācijas dalībnieki ne nieka nešaubās par Dobsa pareģojumu pareizību, joprojām katru gadu 5. jūlijā rīkojot plašas svinības. Turklāt paši šie dalībnieki uzskata, ka pēc izcelšanās ir nevis cilvēki, bet kaut kas jetijiem līdzīgs.

Debesu vārti

Šie NLO “pielūdzēji” kļuva populāri pēc tā, kad 39 tās locekļi pēc sava līdera Maršala Eplvaita rīkojuma veica kolektīvo pašnāvību. Šie ļaudis sevi uzskatīja par svešiniekiem uz Zemes un atradās nepārejošās gaidās, cerot sagaidīt kosmosa kuģi, kam uz Zemi jāatlido kopā ar Heila–Bopa komētu, tāpēc nepārtraukti mitinājās neapgaismotā namā un valkāja īpašu apģērbu un apavus, allaž esot gatavībā uzsākt ilgo pārlidojumu. Veicot pašnāvību, viņos mājoja cerība, ka tādējādi izdosies atbrīvot savas dvēseles, kuras vajadzētu uzņemt kosmosa kuģī, kas slēpjas tieši aiz komētas.

Visuma ļaudis

Sevi par gaišo spēku kosmiskajiem ļaudīm dēvējošie kā reliģiska kustība radusies Čehijā, un tās dibinātājs ir Ivo Benda, kurš apgalvo, ka kopš 1997. gada oktobra guvis spēju telepātiski sazināties ar ārpuszemes civilizācijas pārstāvjiem, kas laika gaitā pāraudzis gluži personiskā kontaktā. Viņš arī paudis, ka šīm augstu attīstītajām ārpuszemes civilizācijām ir milzīga starpplanētu kuģu flote un viņu virsvadonis esot Aštars, kurš nepārtraukti esot nomodā pār Zemes dzīvi, allaž palīdzot visam labajam un vienlaikus gaidot pienākam mirkli, kad varēs šurp nosūtīt visus savus sekotājus. Visuma ļaužu mācība sevī ietver dažādus ufoloģijas, kristietības un sazvērestības teorijas aspektus. Tostarp skeptiķi apgalvo, ka Bendas un Aštara “draudzība” esot aizdomīgi līdzīga 1977. gadā Britānijā piedzīvotajam televīzijas huligānisma gadījumam, proti, kad tiešraides laikā kāds nezināmais pieslēdzās studijai Southern Television un sāka pārliecinoši vēstīt par citplanētiešu ierašanos uz Zemes.

NLO dažādās citās reliģiskajās sistēmās

Jaunais dieva vēstījums

Šī grupa pauž, ka citplanētieši uz Zemi atlido nolūkā izmantot savā labā ekoloģiskās katastrofas. Cilvēce patlaban sastopoties ar pretinieku no gluži pretējās kosmosa puses, un tas iejaucies cīņā par pasaules pārdalīšanu, tiecas izmantot cilvēces vājumu un sadrumstalotību, gatavojoties no cilvēku civilizācijas pagrimuma iegūt sev gluži konkrētu labumu.

Teozofija un Maitreija

Teozofijas guru Bendžamins Krems apgalvojis, ka seno jūdu Mesija esot tas pats Maitreija, kam drīz jāparādās šai pasaulei un kas pagaidām atrodoties telepātiskā saistībā ar saviem brāļiem nordiskajiem atnācējiem, kuri savukārt mīt lidojošajos šķīvīšos. Krems atbalsta viedokli, ka nordiskie atnācēji ir augstu attīstītas civilizācijas pārstāvji, kas eksistē Veneras ēteriskajā dimensijā un kas vairākus simtus miljonus gadu lidojuši savos lidojošajos šķīvīšos nolūkā sekmēt mūsu attīstību.

Krems arī atbalstījis Džordžu Adamski saistībā ar uzskatu, ka šie lidojošie šķīvīši spēj pārvarēt gan paši savu vibrāciju, gan pāriet fiziskajā dimensijā. Viņš arī paudis, ka veneriešiem ir līdz pat sešiem kilometriem gari tā dēvētie mātes kuģi. Galvenā Zemes dievība ir Šambalā mītošais sanats Kumara – nordiskais citplanētietis, kas no Veneras ieradies pirms 18,5 miljoniem gadu. Krema sekotāji uzskata, ka lidojošie šķīvīši ir transporta līdzeklis, kas savieno Veneru un Šambalu, un labi zināmie apļi labības laukos esot šo pārdimensionālo lidojošo šķīvīšu nosēšanās pēdas.

Augšāmcelto kungu mācība

Arī šī kustība balstīta teozofijā. Tradicionālajā mācībā par valdītāju Gaja Balarda un Elizabetes Klēras Profetas augšāmcelšanos nekas gan nav minēts par NLO un lidojošajiem šķīvīšiem, taču Džošua Deivids Stouns kopš 1993. gada sāka Aštaru kvalificēt kā lidojošā šķīvīša komandieri. Stouns arī paudis, ka seno jūdu Jēzus ar savu “galaktisko” vārdu Sananda dažkārt atlidojot kopā ar “komandieri Aštaru” viņa lidojošajā šķīvītī.

Tempļa sabiedrība

Tā ir 90. gadu sākumā Vīnē dibinātā neonacistiski ezoteriskā sekta (Tempelhofgesellschaft), kas sevī ietver markionītismu kopā ar ticību tam, ka āriešu rase Atlantīdā ieradusies no Aldebaranas, par ko it kā liecinot seno šumeru manuskripti. Ārieši saņem vrila enerģiju no Melnās saules, un viņiem piemīt sākotnējā dievišķā misija valdīt pār citām rasēm, un to vajadzētu palīdzēt nodrošināt Trešā reiha lidojošajiem šķīvīšiem, kas patlaban atrodoties ceturtā reiha rīcībā…