Pēc Jāņiem nedaudz pieauguši vakcinācijas tempi Ieteikt







Piektdien salīdzinājumā ar Jāņu svētku dienām nedaudz pieaudzis vakcinācijas pret Covid-19 temps, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

Piektdien pret Covid-19 vakcinēti 2190 cilvēki, no tiem vakcīnas pirmo devu saņēmuši 275 cilvēki, otro – 1752 cilvēki, bet vēl 163 sapotēti ar “Johnson&Johnson” (J&J) vakcīnām, kam nepieciešama tikai viena deva.

Kā ziņots, Līgo un Jāņu svētku dienās vakcinācijas pret Covid-19 centri, kā arī lielveikalu vakcinācijas punkti nestrādāja. Jāņu dienā iespēju sapotēties piecās iestādēs izmantoja 55 personas, bet dienu iepriekš – 258. Arī piektdiena Latvijā bija noteikta kā brīvdiena, darba dienu pārceļot uz 19.jūniju. Salīdzinot ar citām jūnija piektdienām, šonedēļ piektdienā vakcinācijas tempi bija būtiski mazāki. Piemēram, 18.jūnijā kopumā tika vakcinēti 16 342 cilvēki, bet 11.jūnijā – 17 130.

Piektdien vakcinācija pret Covid-19 veikta 51 iestādē, visvairāk cilvēku vakcinējusi AS “Veselības centru apvienība” – 767, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca – 337, kā arī Rēzeknes slimnīca – 159.

Pirmajām devām piektdien 264 gadījumos izmantotas “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas, bet vēl 11 gadījumos – “Moderna” ražotās potes. Savukārt otrajām devām 874 reizes izmantota “Moderna” vakcīna, 747 – “Pfizer”/”BioNTech”, 131 – “AstraZeneca”.

Tādējādi līdz šim tikai pirmo no divām vakcīnas pret Covid-19 devām Latvijā ir saņēmuši 591 138 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 504 757 cilvēki. Kopumā valstī veiktas 1 095 895 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši “AstraZeneca”, “Pfizer”/”BioNTech” vai “Moderna” ražotās potes abas devas vai “Johnson&Johnson” meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 31,3% iedzīvotāju, bet abas – 26,7%.

LETA jau ziņoja, ka pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija – arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.