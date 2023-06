Foto – Shutterstock

Arī TO var darīt zaļi! Ekoloģiskā seksa ABC







Autors: Ilze Briede, AS “Latvijas Mediji”

Meklējot informāciju par zaļo dzīvesveidu un zaļi domājošiem ļaudīm, interneta plašumos vairākkārt esmu uzdūrusies jēdzienam “ekoloģiskā seksualitāte”. Turpmākajās slejās apkopošu, ko dažādi avoti vēsta par šo īpatno tuvības veidu. Vai to uztvert nopietni vai kā joku, lai paliek lasītāja ziņā, tomēr bioseksam priekšroku dod arvien vairāk cilvēku pasaulē. Pat vides aktīvistu organizācija Greenpeace ir radījusi īpašu ekoloģiskā seksa rokasgrāmatu: kaut gan sekss var šķist visdabiskākā un tīrākā lieta pasaulē, patiesībā arī tā var būt ļoti piesārņojoša nodarbošanās.

Vienīgais īstais – zaļais

Ja patiesi rūp vides aizsardzība un mūsu skaistās, zaļās planētas saglabāšana, šai pārliecībai nekur nevajadzētu pazust arī tuvības brīžos. Tas iespējams vienīgi tad, ja arī partneris ir zaļi domājošs – tāds, ar kuru var apspriesties gan par atkritumu šķirošanu, gan videi draudzīga transporta izmantošanu, gan, iespējams, pat saprasties bez vārdiem par globālo sasilšanu un siltumnīcas efektu. Kur atrast šādu zaļu otro pusīti? Ne jau naktsklubā, kas ar pārspīlētu apgaismojumu un skaļu mūziku vējā izmet milzum daudz elektroenerģijas! Meklējot līdzīgo starp līdzīgajiem. Aktīvi iesaistoties biedrību, kustību, pulciņu darbībā, čakli piedaloties forumos un citās aktivitātēs, ko rīko vides draugi. Citās valstīs pieejami pat speciāli iepazīšanās portāli, piemēram, Green lovers – Zaļie mīlnieki. Tur savu īsto un vienīgo var meklēt gan veģetārieši, gan vegāni, bioloģiski un ekoloģiski domājošie.

Shutterstock ilustrācija

Ekoloģiskais prezervatīvs

Kad, kopējo vērtību satuvināti, zaļie partneri ir gatavi mesties viens otra skavās, nedrīkst aizmirst par zaļu izsargāšanos (ar pēcnācēju radīšanu nav ko steigties, jo cilvēku skaita milzīgais pieaugums uz Zemes nav nekāda veselīgā pazīme. Proti, katrs aiz sevis atstāj ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Tā ir hektāros izteikta zemes un ūdens platība, kas nepieciešama, lai nodrošinātu kādas ekonomikas vai populācijas ilgtermiņa izdzīvošanu pie noteiktiem dzīves standartiem. Vienkārši sakot – izlietoto resursu un saražoto atkritumu daudzums, ko katrs aiz sevis atstāj, ikdienā ēdot, apģērbjoties, lietojot transportu utt.). Kā kontracepcijas līdzeklis var noderēt prezervatīvs no bioloģiskiem materiāliem (jo parastie vidē nesadalās) vai arī bioloģiskas izsargāšanās metodes, piemēram, auglīgo un neauglīgo dienu aprēķināšana. Jāpiebilst, ka ārstu vidū gan tās netiek vērtētas kā tās drošākās.

Resursi jātaupa!

Šķiet, nevienam vides draugam nebūs jāatgādina, ka seksa laikā jāizslēdz gaisma, lai lieki nelietotu elektroenerģiju. Ja netīk tumsa, TO var darīt vaska sveču gaismā vai kad laukā gaišs. Jāraugās arī, lai telpas nebūtu pārkurinātas: siltumenerģija jālieto ar saprātu, bet vislabāk vienam otru sildīt zem segas.

Ja izmanto seksa rotaļlietas, tad ne jau tādas, kuras darbina ar baterijām, bet gan ar saules vai vēja enerģijas avotiem aprīkotas. Tikpat svarīgi, lai tās būtu izgatavotas no dabīgiem materiāliem: koka vai stikla, nevis plastmasas ar kaitīgo bisfenolu A sastāvā. Kā zināms, šī viela cilvēka organismā imitē dzimumhormonu darbību, tāpēc var kaitēt auglībai. Arī no naftas produktiem gatavotie lubrikanti un eļļas nav piemēroti ekoseksa piekritējiem – to vietā jālieto dabīgie bioloģiskie sviesti un eļļas.

Skaidrs, ka dušā vēlams iet divatā – tā iztērēsies mazāk ūdens. Pie viena kopīgu dušošanos var padarīt par interesantu priekšspēles elementu. Greenpeace savukārt atgādina: vairāk nekā miljardam planētas iedzīvotāju tīrs ūdens vispār nav pieejams, tā ka šajā greznībā noteikti jādalās vismaz ar partneri.

It visā, kas saistīts ar mīlas priekiem, priekšroku ieteicams dot kvalitatīviem izstrādājumiem, jo lētas lietas bieži vien ātri bojājas un ir jāizmet, tādējādi vairojot atkritumu kalnus. Pēc šāda principa jāiegādājas arī, piemēram, apakšveļa: no bioloģiskiem materiāliem, bet augstvērtīga! Gulta – darināta no koksnes ar FSC sertifikātu (apliecinājums, ka šis koks audzis mežā, kura saimniekiem rūp ilgtspēja un dabas resursu atjaunošana). Nekādas mīlēšanās automašīnās! Ja nu vienīgi elektroauto, bet ne pilnpiedziņas dīzelī.

Ekoporno un afrodīziji

Zināms, ka pat sabiedrībā pazīstami pāri atzinuši – pipariņu viņu intīmajai dzīvei piešķir kopīga pieaugušo filmu skatīšanās. Kāda interneta vietne piedāvā šāda satura video lejupielādēt pret samaksu, kas tiks izlietota, lai stādītu kokus. Trīs zaķi ar vienu šāvienu – baudi pikantu intimitāti, noskaties filmiņu, un arī meži kļūst biezāki!

Pie dabiskā vēlams turēties arī afrodīziju izvēlē: priekšroka dodama nevis ķīmiski sintezētajiem, bet no dobes nākušajiem. Seksualitāti stimulējoša un uzbudinoša iedarbība piemīt burkāniem, selerijai, sparģeļiem, avokado, mandelēm, medum, artišokiem, banāniem, datelēm, ziedputekšņiem, ķiplokiem, sīpoliem, piparmētrām, tumšajai šokolādei un vēl virknei citu dabas produktu. Vislabāk, ja augļi un dārzeņi auguši tuvējā apkārtnē, nevis vesti no tālienes. Austeres? Tiesa, arī tās ir plaši pazīstams afrodīzijs, tomēr jūras vide arvien tiek noplicināta, pārmērīga nozveja mazina sugu daudzveidību, tāpēc Greenpeace aicina atteikties no tamlīdzīgām delikatesēm – produktiem, ko patērē tikai baudas un prieka, nevis vajadzības dēļ.

Jāpiebilst, ka dažas interneta vietnes arī iesaka kļūt par veģetāriešiem nolūkā uzlabot seksa kvalitāti – šāds dzīvesveids vairošot jauneklību un tonusu. Turklāt gaļas lopkopība, kā tas zināms ikvienam vides aizstāvim, ir bizness, kas saistīts ar milzīgu dabas piesārņošanu.

Pie dabas krūts

Pirmais, kas daudziem nāk prātā, domājot par ekoloģisko seksu, noteikti ir mīlēšanās brīvā dabā. Arī tas ieteikts zaļi domājošajiem, protams, ja vien vide ir tīra – bez piesārņojuma, bez pesticīdiem un insekticīdiem. Kāds gan prieks baudīt mīlas priekus zālienā, kas apstrādāts ar kādu ķīmisku augu aizsardzības līdzekli, kas vēlāk var izraisīt alerģisku ādas reakciju!

Vēlams arī izvēlēties videi draudzīgus pārvietošanās līdzekļus un nodarboties ar sportu, jo kustības uzlabo veselību, arī seksuālo. Turklāt vingrs, trenēts ķermenis ir daudz pievilcīgāks. Savukārt seksa pozas var nolūkot vecajā labajā Kamasūtrā, kas ir ļoti ekoloģisks avots: ne velti daudzas no tām atdarina augus un dzīvniekus. Citās valstīs apņēmīgi dabas draugi rīko arī ekoloģiskās erotikas nometnes, retrītus un meistardarbnīcas: ieklausās savā un citu dalībnieku ķermeņos, izjūt sevi kā dabas daļu, praktizē erotiskas rotaļas koku pavēnī vai pie okeāna meditatīvas mūzikas pavadījumā vai ugunskura fascinējošajā gaismā.

Bez rozā lāča

Slavenais sauklis Make love, not war (mīliet, nevis karojiet) ieguvis mūsdienīgāku un pret patērnieciskumu vērstu skanējumu: mīliet, nevis iepērcieties. Īpaši svarīgi tas ir februārī, kad saskaņā ar jaunaizgūtām tradīcijām daudzi svin visu mīlētāju svētkus – Valentīndienu. Pārīši tad parasti dāvina viens otram mīļas dāvaniņas, kas lielākoties ir nevērtīgi priekšmeti: sārti plīša lācīši, zaķīši vai sirds formas spilventiņi. Lētie nieki drīz vien nonāk atkritumos, kas nenāk par labu planētas veselībai. Vai patiesi īsta mīlestība jāpierāda ar šādiem pirkumiem? Esiet kopā, mīliet, sadodieties rokās, dāvājiet viens otram bezmaksas smaidus un skūpstus, skatieties viens otram acīs un zvaigznēs!