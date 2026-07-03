Pedagoģe par eksāmenu rezultātu ilgo gaidīšanu un mūžīgajām tehnoloģiju problēmām: Nekas labāks par cilvēku nav izdomāts! 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Ieva Taranda, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore, skolotāja un Jūrmalas domes deputāte (LZP), komentēja nesen notikušo eksāmenu rezultātu kavēšanos un arī plašāk attieksmi pret tehnoloģiju radītām problēmām izglītības sistēmā.
Viņa uzsvēra, ka situācija tiek pārlieku dramatizēta. “Viss bija labi. Man gan gribētos sacīt, ka ir daudz vairāk citu problēmu, par ko mums vajadzētu satraukties. Nu, jāgaida. Mēs sagaidījām, viss miera vējos. Tas ir attieksmes jautājums.”
Runājot par tehnoloģiju lomu un sistēmu darbību, Taranda norādīja, ka tās ne vienmēr nodrošina stabilu rezultātu: “Globāli, protams, tās tehnoloģijas mūs nereti pieviļ, un nekas labāks par cilvēku nav izdomāts.”
Viņa arī uzsvēra, ka rezultātu saņemšanas aizkavēšanās, viņasprāt, nav radījusi būtiskas sekas skolēniem. Direktore atzina, ka satraukums vairāk bijis vecāku un daļēji arī skolēnu vidū, taču skolas kopumā situāciju uztvērušas mierīgi.
“Vai taisīt no tā visa tādu ārprāta furoru, esam piekusuši jau no šī nepārtrauktā – viena tehnika uzkarās, otra tehnika uzkarās, kurai it kā vajadzētu vākt datus.”
Taranda aicināja skatīties uz situāciju plašāk un mazāk koncentrēties uz tehniskām problēmām: “Man liekas, mums vajadzētu mazliet abstrahēties no tā ar perifēro skatu un censties uzsvērt kaut kādas labākas lietas.”
Komentējot jautājumu par to, vai rezultātu kavēšanās var ietekmēt skolēnu tālāko izglītību, viņa bija kategoriska. “Nu, protams, varbūt kāds man iebildīs un teiks, jā, viņam uzreiz jāzina, jo viņš nesaprot, uz kuru skolu tad iet, kuru ģimnāzijas vai vidusskolas posmu izvēlēties. Bet tas neietekmē absolūti neko.”
Vienlaikus viņa gan piebilda, ka būtiskāka aizkavēšanās varētu radīt sarežģījumus dokumentu iesniegšanā, taču pašreizējais kavējums to neietekmē: “Ja tas, piemēram, uz kādu nedēļu iekavētos un tad būtu jāiesniedz dokumenti uz kādu citu skolu… bet, ja tas iekavējas trīs stundas…”