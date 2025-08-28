Kāds vecāks vērsās pie LA.LV redakcijas ar satraucošu stāstu saistībā ar Zigfrīda Annas Meierovica Kabiles pamatskolas 1.klasi. Saskaņā ar vecāka teikto, 19. augustā viņam tika paziņots, ka Kuldīgas novada deputāti izvirza jautājumu par 1.klases neatvēršanu, bet gala lēmums plānots tikai 28. augustā – vien pāris dienas pirms 1.septembra…
Turpinājumā stāsts no vecāka puses!
“Sveiki! Vēršos pie Jums pēc palīdzības. Ja par šo nerunās publiski, nekādu izmaiņu nebūs. Sākumā vēlos teikt, es apzinos, ka šie ir lauki un ir savādāki noteikumi / likumi kā pilsētā. 19.augustā saņēmu zvanu, ka Kuldīgas novada deputāti izvirza jautājumu par Z.A Meierovica Kabiles pamatskolas pirmās klases neatvēršanu. Dome gala lēmumu pieņemšot tikai 28.augustā, kas ir tikai viena pilna darba diena pirms skolas sākuma.
20.augustā sazinājos ar Kuldīgas novada pašvaldības deputāti Inesi Astaševsku (bija norādīts tālruņa numurs), deputāte atbildi nesniedza, paņēma manu telefona numuru un teica, ka atzvanīs. Pēc pāris stundām saņēmu zvanu no Izglītības pārvaldes. Dāma (vārdu nenosauca) minēja, ka valstī esot likums, kurš paredz neatvērt klasi, ja tajā nav 5 bērni, lai gan Kabilē uzsāktu 4 bērni.
Sazinājos arī ar Izglītības un zinātnes ministriju, kas tieši pateica, ka šāda likuma nav. Tā esot Kuldīgas deputātu izvēle samazināt izdevumus. Kāpēc Kuldīgas novads melo? Pirms vēlēšanām solīja zelta dzīvi, tagad – slēdz visu ko vien var aizslēgt.
Izglītības un zinātnes ministrija minēja, ka ir likums, kas attiecas uz vidusskolu, bet ne uz pamatskolu, kā to pasniedza Kuldīgas novada deputāti. Vai tiešām man kā vecākam pēdējā dienā ir jāmeklē steigā jauna skola? Deputāti 2023.gada nogalē solīja saglabāt Z.A Meirovica Kabiles pamatskolu, solīja visu. Un tagad? Neesmu Kuldīgas novada iedzīvotāja, bet dodu priekšroku tieši Kuldīgas novadam un pēc tam ir šāds iznākums? Kur paliek deputātu solījums?”
Vai tiesa, ka skolā neatvērs 1.klasi?
Sazinoties ar Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvjiem, saņemu apstiprinājumu, ka šodien, 28.augustā, norisināsies domes sēde, kur tiks skatīts jautājums par 1. klasi Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā.
Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Santa Dubure norāda: “Atverot pirmo klasi, pašvaldība uzņemas atbildību nodrošināt skolēniem kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību līdz pat 9. klasei. Diemžēl to nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt klasēs ar vienu, diviem vai četriem bērniem – šādā vidē nav nedz veselīgas sociālās saskarsmes, nedz atbilstošas mācību dinamikas.
Lēmums par klases neatvēršanu nekad nav viegls, un tas tiek pieņemts, balstoties gan normatīvo aktu prasībās, gan ilgtermiņa skatījumā uz kvalitatīvu izglītību. Analizējot situāciju Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā un konsultējoties ar skolas vadību, redzam, ka uz 1. klasi šogad pieteikti tikai četri bērni, no kuriem trīs nav deklarēti Kuldīgas novadā.
Līdz ar to šajā gadījumā prasības netiktu izpildītas, un līdzfinansējums nebūtu pieejams. Šo jautājumu par 1. klases neatvēršanu Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā deputāti skatīs 28. augusta domes sēdē.”
Uz jautājumu, kāpēc tik nozīmīgs jautājums tiek izskatīts pēdējā brīdī, skaidra atbilde netiek sniegta.
“Apzināmies, ka vasaras laikā vecāki turpina pieteikt bērnus skolai, tāpēc datus par skolēnu skaitu klasēs Kuldīgas novada Izglītības pārvalde apkopo augusta sākumā – pēc iespējas tuvāk mācību gada sākumam, lai tie būtu iespējami precīzi un objektīvi, neietekmējot vecāku izvēli par konkrētu izglītības iestādi. Vecāki, kuri pieteikuši bērnu Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas 1. klasē jau ir informēti par situāciju un pēc domes sēdes vēlreiz saņems informāciju par deputātu lēmumu.
Skolēnu skaita samazinājums ir visas Latvijas mēroga problēma, kas īpaši ietekmē pagastu skolas, jo tajās arvien grūtāk nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto kritēriju izpildi. Pašvaldība, veidojot skolu tīklu, ņem vērā valsts prasības, vienlaikus darot visu iespējamo, lai atbalstītu mazās lauku skolas, tostarp pārdalot mērķdotāciju no lielākām izglītības iestādēm par labu mazākām,” norāda Santa Dubure.
Lai arī pašvaldība uzsver, ka lēmums tiks rūpīgi izvērtēts, vecāku sašutums ir saprotams – šāds notikums pēdējās dienās pirms mācību gada sākuma rada tikai un vienīgi nepatīkamas sajūtas, nevajadzīgu stresu un neziņu. Šobrīd vēl nav skaidrs, kāda būs nākotne četriem bērniem, kuru vecāki domāja, ka lielais notikums viņu bērnu dzīvēs sāksies tieši Zigfrīda Annas Meierovica Kabiles pamatskolā. Vai cerētās gaidas piepildīsies, vai lēmums diemžēl būs nelabvēlīgs?