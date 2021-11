Latvijas hokeja izlase un daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs šobrīd vienīgie var būt droši par startu Pekinas olimpiskajās spēlēs. Citiem Latvijas sportistiem šī iespēja vēl būs jānopelna. Foto: Edijs Pālens/LETA

Februārī gaidāmajās Pekinas olimpiskajās spēlēs pirmo reizi var startēt vairāk par 60 Latvijas sportistiem Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Mazāk par 100 dienām atlicis līdz XXIV ziemas olimpiskajām spēlēm, kas pirmo reizi norisināsies Ķīnā. Tur savulaik (2008. gadā) notika vasaras spēles, nu pasaules lielākā nācija gatava sarīkot arī ziemas sporta veidu globālo forumu. Tam Ķīna tērējusi 3,9 miljardus dolāru. Salīdzinājumam – pirms 13 gadiem vasaras olimpiskās spēles Ķīnai izmaksāja 43 miljardus dolāru.

Tolaik uzceltās sporta celtnes daļēji noderēs arī tagad, tajās sacenšoties hokejistiem, ātr­slidotājiem, daiļslidotājiem, šorttrekistiem. Tiem, kuri medaļas var sadalīt zem jumta. Pekinā startēs arī frīstailisti un snovbordisti lēcienos, pārējie savu olimpisko sapni izbaudīs patālu no Ķīnas galvaspilsētas.

Renes braucēji un kalnu slēpotāji sacentīsies no Pekinas 90 km attālajā Jaņcjinā, bet slēpošanas, biatlona, snovborda un tramplīnlēkšanas sacīkstes risināsies no Pekinas centra 220 kilometrus attālajā Džandzjakou, kuru ar valsts galvaspilsētu savieno ātrgaitas vilcienu satiksme. Līdz ar to šajās spēlēs būs pat trīs olimpiskie ciemati.

Hokejisti un Vasiļjevs

Deniss Vasiļjevs Foto: Edijs Pālens/LETA

Pēc provizoriskām aplēsēm, Pekinas olimpiskajās spēlēs varētu startēt 63 līdz pat 71 Latvijas sportistam 11 sporta veidos.

Tas būtu absolūts rekords. Vasaras spēlēs lielākā pārstāvniecība bijuši 47 atlēti, ziemas spēlēs rekords 57 – 2006. un 2014. gadā attiecīgi Turīnā un Sočos, kad nepilnu pusi no komandas delegācijas veidoja hokeja izlase. Hokejisti startēs arī Pekinā un tie ir 25 spēlētāji. Tāpat šobrīd olimpiskā ceļazīme ir nodrošināta daiļslidotājam Denisam Vasiļjevam. Pārējiem būs jācīnās par tikšanu uz Pekinu. Zemāk neliels skaidrojums, kas citiem mūsu sportistiem jāpaveic.

Bobslejs. Kvalifikācija Pasaules kausa posmos. Neskaidrība par komandas komplektāciju. Skaidrs, ka divniekos un četriniekos brauks Oskars Ķibermanis. Jānotiek kam nelāgam, lai viņa komanda caur rangu netiek uz Pekinu. Tāpat labas izredzes kvalificēties vēl vienai divnieku ekipāžai, iespējams, arī otram četriniekam, kur par olimpisko pilotu var būt Dāvis Kaufmanis, Emīls Cipulis vai pat Edgars Nemme, kurš arī iesit roku pilotēšanā, ne tikai boba stumšanā. Olimpiešus paziņos 16. janvārī.

Skeletons. Kvalifikācija no Pasaules kausa ranga, kur uz Pekinu tiek 25 labākie. Plānots, ka varētu būt trīs Latvijas sportisti – brāļi Dukuri un Endija Tērauda. Olimpiešus paziņos 16. janvārī.

Distanču slēpošana. Pasaules rangs, kur šobrīd Latvijai dāmām ir provizoriski četras kvotas, vīriem divas. Skaidrs, ka Patrīcija Eiduka ir olimpiskā cerība. Pārējām par savu vietu būs jācīnās nacionālajā atlasē. Vīriem potenciālie olimpieši ir Raimo Vīgants un Indulis Bikše.

Kalnu slēpošana. Latvijai šobrīd pa vienai dāmai un vienam kungam. Notiks vietējā atlase, favorīti Dženifera Ģērmane un Miks Zvejnieks.

Ziemeļu divcīņa. Markuss Vinogradovs, kurš šobrīd ir olimpieša statusā pēc ranga, taču vēl jāaizvada divi Pasaules kausa posmi vai Kontinentālā kausa posmi, šajā sporta veidā olimpiešus paziņojot 17. janvārī.

Kērlings. Dāmu izlase un jauktais pāris decembrī Nīderlandē cīnīsies par olimpiskajām ceļazīmēm. Dāmām 10 komandu konkurencē jāiekļūst labāko trijniekā, jauktajam pārim 15 duetu konkurencē labāko divniekā.

Ātrslidošana. Haralds Silovs, kvalifikācija caur Pasaules kausa posmiem. Pamatdisciplīna masu starts, iespējams, arī 1500 metros. Par tikšanu uz Pekinu kļūs zināms decembra vidū.

Kamaniņu sports. Kvalifikācija pēc Pasaules kausa ranga. Ļoti iespējams, ka pilna komanda – pa trīs vīriem un trīs dāmām individuālajos veidos, divi vīru divnieki. Kopā 10 sportisti. Kvalifikācija beidzas 10. janvārī.

Biatlons. Kvalifikācija caur Nāciju rangu un individuālo rangu. Dāmām šos nosacījumus vajadzētu izpildīt Baibai Bendikai un Sanitai Buliņai, bet nav izslēgta iespēja, ka kvalificējas arī Latvijas stafetes dāmu komanda. Kungiem daudz atkarīgs, kā Andrejam Rastorgujevam veicas ar apelāciju par diskvalifikāciju. Šobrīd jārēķinās, ka varētu būt tikai viens sportists.

LOK rēķinās ar 60 sportistiem

“Rēķināmies, ka Latviju Pekinā pārstāvēs līdz 60 sportistiem, bet kopējais aptuvenais delegācijas skaits – līdz 100 cilvēkiem,” “Latvijas Avīzei” saka Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Mārketinga dienesta vadītāja Dace Gulbe.

Pekinas olimpiskajās spēlēs būs strikti noteikumi attiecībā par Covid-19 drošības protokolu. Nevakcinētām personām būs jāievēro 21 dienas karantīna pēc ierašanās Ķīnā.

“Šobrīd vakcinēto personu procentuālais īpatsvars Latvijas olimpiskās delegācijas kandidātu ietvarā pārsniedz 90%. Ņemot vērā publiskotos ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, kā arī no tiem izrietošos loģistikas izaicinājumus, virzāmies uz situāciju, kurā Pekinas spēlēs bez vakcinācijas Latvijas delegācijas ietvaros varētu piedalīties tikai tādas personas, kurām vakcinācija nav iespējama medicīnisku iemeslu dēļ. Sagaidām, ka visi citi Latvijas delegācijas dalībnieki būs pilnībā vakcinēti,” norāda Gulbe.