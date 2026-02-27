“Kijiva kristīja Maskavu, Kijiva arī to apglabās.” Trīs eksperti izsaka savas prognozes, kad beigsies karš Ukrainā 0
Kad beigsies karš Ukrainā? Savus redzējumus TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” izsaka trīs eksperti.
Atvaļināts pulkvedis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris (1994–1998) Juris Dalbiņš pauž viedokli, ka viņam nav lielu cerību uz to, ka varētu tikt pieņemti krasi lēmumi sniegt Ukrainai nepieciešamo atbalstu, lai tā sasniegtu uzvaru kaujas laukā.
Savukārt NATO Multinacionālās divīzijas štāba priekšnieka vietnieks Aivis Mirbahs uzsver, ka ikvienam ir jāatbalsta Ukraina, jo ukraiņi šobrīd karo mūsu karu.
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, noslēdzot tematu, saka: “Kijiva kristīja Maskavu, Kijiva arī to apglabās.”
