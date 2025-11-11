Pēteris Apinis: Trešdien, 12. novembrī nepaej garām Centrālajai laboratorijai un bez maksas nodod C hepatīta un feritīna analīzes 0
12. novembrī Centrālā laboratorija kopā ar Gremošanas slimību biedrību organizē sociālu kampaņu “Atklāj. Rīkojies!”, kurā iedzīvotāji bez maksas visās Centrālās laboratorijas filiālēs var veikt C hepatīta antivielu testu un feritīna analīzi.
Kāpēc tas ir jādara? Pirmkārt, tādēļ, ka C hepatīta gadījumu Latvijā ir pārlieku daudz, pie kam – gan atklātu, gan neatklātu gadījumu skaits. Latvijā, atšķirībā no daudzām citām Eiropas savienības valstīm nav valsts apmaksāta C hepatīta skrīninga. Toties – Latvijā pilnībā tiek apmaksāta C hepatīta ārstēšana, bet modernie medikamenti izārstē C hepatītu >95% gadījumu.
Paskatījos interneta dzīlēs – par ko tad pasaule visvairāk satraucas attiecībā uz C hepatītu 2025. gadā? Izrādās – ne par C hepatīta izraisītu iespējamu cirozi vai aknu vēzi, bet par pārliecinošu C hepatīta saistību ar erektīlo disfunkciju (30–50% vīriešu ar C hepatītu “nestāv”). Nemēģināšu C hepatītam uzvelt visas Latvijas demogrāfijas problēmas, bet C hepatīts ietekmē arī sieviešu fertilitāti – olšūnu spēju apaugļoties.
Mēģināšu īsumā izstāstīt (patiesībā jau atkārtot, jo šī informācija ir bijusi bieži publicēta) – kas ir C hepatīts. Man pirms divdesmit gadiem bija gods uzrakstīt populārzinātnisku grāmatiņu par C hepatītu, un jāteic – ļoti daudz kopš tā laika ir mainījies.
Kas ir C hepatīts?
C hepatīts ir aknu iekaisums, ko izraisa C hepatīta vīruss (HCV). Šis vīruss tiek pārnests ar asinīm, piemēram, lietojot narkotikas (izmantojot kopīgas injekciju piederumus un aksesuārus), liekot pīrsingu vai veicot tetovējumus apšaubāmos kantoros. Ļoti reti C hepatīts tiek izlatīts seksa laikā.
Hepatīts C parasti kļūst hronisks, bet >95% gadījumu to var izārstēt trīs mēnešu laikā. Tomēr, ja C hepatīts ir veiksmīgi izārstēts, vienmēr ir iespējams ar to atkal inficēties, un narkotiku atkarīgi cilvēki to mēdz veikt.
Bez ārstēšanas hepatīts C mēdz izraisīt aknu mazspēju, aknu cirozi un aknu vēzi. Pret C hepatītu nav vakcīnas.
C hepatīta pārnešana un inficēšanās ar C hepatītu
C hepatīta vīruss galvenokārt tiek pārnests ar asinīm. Lielākā daļa inficēšanās gadījumu notiek, kopīgi lietojot injekciju aprīkojumu un piederumus narkotiku lietošanai. Visā pasaulē mūsdienās populāri ir centieni apmācīt narkomānus iespējami drošā narkotiku lietošanā – viņiem iemāca – injicējot narkotikas, vienmēr lietot tikai savus injicēšanas piederumus (šļirci, adatu) un piederumus, un nedot tos citiem.
Inficēšanās risks pastāv arī tetovējumu, pīrsingu vai ausu pīrsingu gadījumā, ja netiek ievērota tīrība un higiēna. Tetovējot un pīrsējot, būtu nodrošāma higiēnas standartu ievērošana. Ieteikums visiem – veikt šādas manipulācijas tikai tādās institūcijās un iestādēs, kur darbs tiek veikts ar steriliem vienreizlietojamiem instrumentiem.
C hepatīts reti, bet tomēr – tiek pārnests arī seksa laikā. Tas galvenokārt skar vīriešus, kuri seksuāli kontaktējas ar vīriešiem. Globāli C hepatīta profilaksei tiek ieteikts katram jaunam partnerim izmantojiet jaunu prezervatīvu vai femidomu un pirms to maiņas vīriešu dzimumlocekli rūpīgi nomazgāt. Neizmantot seksa rotaļlietas dažādām personām. Katrai personai izmantot atsevišķu lubrikantu. Šis nav konkrētā raksta uzdevums, bet medicīnas literatūrā tiek ieteikts atturēties no svingeru klubiem.
Medicīniskajā un aprūpes jomā (gan medicīnas, gan zobārstniecības praksē, slimnīcās, sociālās aprūpes namos un citur) darba drošības un higiēnas pasākumi ir pietiekami, un pilnībā novērš pārnēsāšanu.
C hepatīta simptomi un sekas
No inficēšanās brīža līdz slimības parādīšanās simptomiem paiet no trim nedēļām līdz sešiem mēnešiem. Dažos gadījumos parādās gripai līdzīgi simptomi, kā arī vai ādas un gļotādu dzelte.
Reti, bet no C hepatīta paši pacienti izārstējas sešu mēnešu laikā, bet vairumam pacientu slimība kļūst hroniskas. Tiesa, arī hroniskas infekcijas var spontāni izārstēties vēlāk, bet – reti.
Hroniska C hepatīta simptomi parasti ir nespecifiskas sūdzības – nogurums, diskomforts vēdera augšdaļā, samazinātas darba spējas, nieze un locītavu sāpes. Vismaz trešdaļai pacientu ar hronisku C hepatītu slimībai piemīt agresīva gaita ar aknu iekaisumu vai fibrozi.
Sekas var būt aknu cirroze (aknu sarukums, aptuveni 15–30 % gadījumu) ar sekojošu aknu mazspēju vai aknu vēzi.
Gandrīz trīs ceturtdaļas cilvēku ar hronisku C hepatītu cieš arī no locītavu, muskuļu un ādas slimībām. Retāk slimība ietekmē siekalu dziedzerus, vairogdziedzeri, nieres un asinsvadus.
Diagnoze: C hepatīta tests
C hepatīta vīrusa infekciju nosaka ar asins analīzi. Parasti tiek pārbaudītas antivielas pret vīrusu, kā arī meklēti tieši vīrusa komponenti (C hepatīta vīrusa RNS analīzi (HCV RNS), lai apstiprinātu vai izslēgtu aktīvu infekciju). Nepieciešamības gadījumā ārsti mēdz nozīmēt citas analīzes, piemēram, aknu testus.
Latvijā C hepatīta antivielu testu un vīrusa RNS analīzi veic sertificētas laboratorijas, no kurām lielākās, pieejamākās un kompetentākās ir Centrālā laboratorija un E. Gulbja laboratorija. Trešdien, 12. novembrī bez maksas C hepatīta analīzes var nodot Centrālajā laboratorijā.
Neliela informācija par C hepatīta ārstēšanu
C hepatīts ir ārstējams, ārstniecība Latvijā ir bez maksas un to veic gastroenterologi un infektologi. C hepatīta akūtā fāzē (t.i., pirmajos sešos mēnešos) parasti ārstēšana netiek veikta. Hroniska C hepatīta ārstēšanai ir pieejami vairāki labi panesami medikamenti. Tie bloķē C hepatīta vīrusa vairošanos organismā. Neceriet – medikamentu nosaukumus šeit neminēšu, atšķirības šeit neaprakstīšu un padomus medikamenta izvēlē atstāšu pieredzējušu infektologu kompetencē. Ārstēšana ilgst 8 līdz 12 nedēļas. Ir arī izņēmuma gadījumi, kad ārstēšana var ilgt līdz pusgadam – piemēram, pacientiem ar cirozi vai iepriekš jau ārstētiem pacientiem.
Mans ieteikums – C hepatīta zālēm mēdz būt blaknes un mijiedarbība ar citām zālēm, dabas produktiem, bet īpaši – modernajām nelegālajām narkotiskajām un psihotropiskajām vielām. Lūdzu uzreiz atzīstiet savam ārstam – kādus vēl medikamentus un ķīmiski aktīvas vielas lietojiet!
Grūtniecība, kontracepcija un C hepatīts
Sievietēm ar hronisku C hepatītu, kuras vēlas dzemdēt bērnu, vislabāk vajadzētu izārstēt C hepatītu pirms grūtniecības iestāšanās, jo C hepatīta medikamenti nav apstiprināti lietošanai grūtniecības laikā.
Par kontracepcijas līdzekļu lietošanu vienlaikus ar C hepatītu ārstējošu medikamentu lietošanu, jākonsultējas ar ārstu. Tomēr globālā literatūra norāda, ka šī kombinācija – hormonālie kontracepcijas līdzekļi un C hepatīta ārstniecības līdzekļi nav labs risinājums.
Ja nu tomēr grūtniecība ir iestājusies hroniska C hepatīta pacientei, tad globālā literatūra iesaka jāizvairīties no invazīvām pārbaudēm, jo tās var izraisīt HCV pārnesi no grūtnieces uz bērnu.
Zīdīšanas laikā, šķiet, ka nav būtiska riska.
C hepatīts un HIV
Eiropā aptuveni 10–15 % no visiem cilvēkiem ar HIV ir inficēti arī ar C hepatītu.
Cilvēkiem ar HIV, kuriem ir vājināta imūnsistēma (piemēram, tāpēc, ka viņi nezina par savu HIV infekciju un nelieto pret–HIV medikamentus), hronisks C hepatīts parasti progresē ātrāk un biežāk rodas aknu mazspēja.
Cilvēki ar HIV, kuri lieto pret–HIV medikamentus, var lietot arī medikamentus pret C hepatītu. Tomēr jāņem vērā iespējamās mijiedarbības. Latvijas infektologiem un gastroenterologiem ir izcila pieredze un zināšanas kombinētā šo abu slimību ārstēšanā. Bet es ieteiktu visiem cilvēkiem ar HIV vismaz reizi gadā veikt C hepatīta antivielu testu.
Noskaties raidījuma Dr. Apinis 10. novembra raidījuma atkārtojumu TV24! Ļoti interesanti par C hepatītu un akciju “Atklāj. Rīkojies!” stāsta profesors Aleksejs Derovs.