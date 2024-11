Foto: LETA

Šokolāde var būt ne tikai garšīga, bet arī veselīga. Izrādās, ka kakao var pazemināt asinsspiedienu, samazināt “slikto” holesterīnu un cukura līmeni asinīs. Tas ir svarīgi, jo visi minētie rādītāji ir sirds un asinsvadu sistēmas slimību riska faktori. Jaunā pētījumu metaanalīze atklāj kakao vai tumšās šokolādes labvēlīgo ietekmi uz veselību. Tika arī novērots, ka kakao lietošana neietekmē ķermeņa masas indeksu (ĶMI), vidukļa apkārtmēru, triglicerīdus, “labo” ABL holesterīnu un HbA1c, kas ir svarīgs diabēta biomarķieris.

Tikai šokolāde vien neglābs

Latvijā un Lietuvā ir visaugstākā mirstība no sirds un asinsvadu sistēmas slimībām (CVD) Eiropas Savienībā – pie mums no tiem mirst 4000 no 1 miljona cilvēku.

Uzturs ir cieši saistīts ar šo saslimšanu attīstību, tāpēc zinātne meklē cilvēkiem pievilcīgus pārtikas produktus, kas varētu samazināt kardiovaskulāro saslimšanu riskus. Zinātnieku uzmanību ir piesaistījis kakao, jo tas satur savienojumus, kam ir labvēlīga ietekme. Piemēram, kakao ir bagāts ar flavanoliem, kam piemīt antioksidantu un pretiekaisuma īpašības un kas var uzturēt sirds un asinsvadu veselību.

Uztura speciāliste Jevgēnija Jansone skaidro: “Šis atklājums ir svarīgs, jo parasti šokolādi demonizē. Taču vēlos uzsvert, ka vērtīgākie produkti sirds veselībai joprojām ir treknās zivis (piemēram, lasis, forele, sviesta zivs, siļķe, skumbrija), pirmā spieduma (extra virgin) olīveļļa, dažādi rieksti un sēklas (īpaši, valrieksti, līnsēklas,čia sēklas), pupiņas, zaļie lapu dārzeņi un pilngraudu produkti. Daudzveidīgs uzturs, kurā ir daudz minēto produktu, ir recepte sirds veselībai. Tāpēc vērtīgais kakao nav jāuztver kā vienīgā nepieciešamā uztura sastāvdaļa, bet gan kā papildu līdzeklis, kas palīdz mazināt sirds slimību risku.”

Kā vērtēt pētījuma rezultātus?

Pētījums demonstrē, ka, lietojot kakao:

– kopējais holesterīns pazeminājās par 8,35 mg/dl;

– ZBL holesterīns samazinājās par 9,47 mg/dl;

– par 4,91 mg/dL pazemināts glikozes līmenis asinīs tukšā dūšā;

– sistoliskais asinsspiediens pazeminājās par 2,52 mmHg;

– diastoliskais asinsspiediens pazeminājās par 1,58 mmHg.

“Pētījuma rezultātos parādās sistoliskā asinsspiediena pazemināšanās un diastoliskā asinsspiediena pazemināšanās, kas ir labs rādītājs,” skaidro J. Jansone. “Tomēr, šajā pārskatā ir vairāki ierobežojumi – piemēram, iekļauti pavisam dažādi produkti (sausā kakao ekstrakta kapsulas, šokolāde ar kakao saturu ne mazāk par 70%, kakao tāfelītes vai dzērieni un kakao, kas ir piejaukts citām maltītes sastāvdaļām), bija iekļauti pētījumi ar dažādu kakao produktu lietošanas ilgumu (no 4 līdz 24 nedēļām), kā arī pētījuma dalībnieku patērētais kakao daudzums dienā bija ļoti atšķirīgs – no 1,4 līdz pat 50 g. Tas nedaudz traucē izdarīt viennozīmīgus secinājumus”.

Metaanalīzē netika konstatēts, kā kakao ietekmē diabēta biomarķieri HbA1c, lai gan šķiet, ka tam ir pozitīva ietekme uz cukura līmeni asinīs. Tas ir svarīgi, jo paaugstināts glikozes līmenis asinīs var bojat sirds un perifēros asinsvadus, kā arī nelabvēlīgi ietekmēt citas organisma orgānu sistēmas.

“Mērenība ir atslēga: patērējot nedaudz kakao, var pazemināt asinsspiedienu, samazināt “slikto” holesterīnu un cukura līmeni asinīs. Patērējot daudz – palielinās cukuru diabēta riski, – komentē uztura speciāliste, – Cukura diabēts ir nozīmīgs kardiovaskulāro slimību riska faktors, tas palielina aterosklerozes attīstības risku un koronārās sirds slimības risku. Turklāt cukura diabēts ir saistīts ar aptaukošanos un hronisku iekaisumu, kas arī ir gan sirds slimību riska faktori, gan organisma funkcionēšanu apgrūtinoši stāvokļi kopumā.”

Jevgēnija Jansone saldumu cienītājiem iesaka nobaudīt gabaliņu tumšās šokolādes, kurā kakao saturs ir vismaz 70%, kā arī atcerēties – jebkuri saldumi, tai skaitā tumša šokolāde, ir jābauda pēc pamatmaltītes (ne tukšā dušā). Karstajam dzērienam var pievienot nedaudz kakao pulvera, tas būs patīkams un veselīgs vakara našķis.