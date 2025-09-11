Pie ģimenes ārsta tikt ir tik grūti, ka jādomā – saukt vai nesaukt “ātros”. Kādas ir alternatīvas? 0

LA.LV
10:02, 11. septembris 2025
Viedokļi

TV24 skatītāja brīdināja par skarbo situāciju pie ģimenes ārstiem, kur piekļuve ir tik ierobežota, ka cilvēki kā iespēju apsver izsaukt “ātros”. Lauris Vidzis, Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs raidījumā “Uz līnijas” skaidro, kā situāciju risināt un kur meklēt palīdzību.

TV24 skatītāja skaidro skarbo situāciju – pie ģimenes ārsta ir tik grūti tikt, ka reizēm jādomā, saukt ātro palīdzību vai nē. Kā tas var būt, ka viss ir tik sarežģīti?

Vidzis atbild uz skatītājas jautājumu: “Šobrīd, arī Rīgas mikrorajonos, ir pieejami dežūrārsti, arī klātienē. Taču to pakalpojumu apjoms, manuprāt, netiek pilnvērtīgi izmantots. Stradiņa un Austrumu slimnīcā tiek veidots ģimenes ārstu kabinets arī neatliekamās medicīnas centrā. Mūsu pacientiem būs iespēja atnākt un saņemt primārās aprūpes konsultāciju.”

Ja persona netiek pie ģimenes ārsta, Vidzis iesaka labāk zvanīt NMPD, ja tas nepieciešams. Tāpat ir ģimenes ārsti, kas konsultē attālināti – jāmēģina sazvanīt.

