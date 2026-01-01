Pieaugs dzērienu ražotāju dalības maksa depozīta sistēmā par stikla iepakojumiem 0
No šodienas pieaugs dzērienu ražotāju dalības maksa depozīta sistēmā par atkārtoti un vienreiz lietojamiem stikla iepakojumiem, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmums.
SIA “Depozīta iepakojuma operators” jaunais tarifs, kuru apstiprinājusi SPRK, nosaka, ka dalības maksa par vienreiz lietojamu stikla iepakojumu palielināsies par 0,8% – no 0,0487 līdz 0,0491 eiro par vienību.
Savukārt atkārtoti lietojamam universāla dizaina stikla iepakojumam maksa palielināsies par 16,5% – no 0,0620 līdz 0,0722 eiro par vienību, bet individuālam atkārtoti lietojamam stikla iepakojumam maksa palielināsies par 4,5% – no 0,0132 eiro līdz 0,0138 eiro.
Tajā pašā laikā maksa par vienreiz lietojamu krāsainu plastmasas iepakojumu palielināsies par 8,4% – no 0,0250 eiro līdz 0,0271 eiro par vienību, bet maksa par caurspīdīgu plastmasas iepakojumu samazināsies par 9% – no 0,0219 eiro līdz 0,0199 eiro.
Par vienreiz lietojamu alumīnija iepakojumu noteikta negatīva maksa – mīnus 0,0095 eiro par vienību, savukārt dzelzs iepakojumam dalības maksa saglabāsies nulle.
Plānotās maksas ir noteiktas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
DIO iepriekš skaidroja, ka dalības maksas pieaugums plānots visām stikla un krāsainās plastmasas iepakojumu grupām, ko pamatā ietekmē fakts, ka 2025. gadā tika noteiktas zemākas dalības maksas, tādējādi izlietojot iepriekšējo periodu uzkrāto peļņu šīm iepakojumu grupām. Vienreiz lietojamā stikla iepakojuma dalības maksas pieaugums ir saistīts arī ar pārstrādājamā stikla cenu kritumu tirgū.
DIO norādīja, papildus tam palielinās sistēmas uzturēšanas izmaksas un plānots, ka depozīta sistēmas kopējā samaksātā apsaimniekošanas maksa, ko DIO maksā tirgotājiem par iepakojuma pieņemšanu, pieaugs par 4%, salīdzinot ar 2025. gadu. Būtiskākais iemesls tam ir darba algu pieaugums depozīta iepakojumu pieņemšanas procesā iesaistītajiem tirgotāju darbiniekiem.
Tāpat DIO atzīmēja, ka lielākā ietekme uz dalības maksu ir pārstrādājamo materiālu pārdošanas cenām, kas ir tieši sasaistītas ar pārstrādājamo materiālu biržas un tirgus cenām, materiāla apsaimniekošanas izmaksām, iepakojuma atgriešanas īpatsvaram, kā arī iepriekšējo periodu darbības rezultātu katrā materiāla grupā.
DIO operatīvā prognoze liecina, ka 2025. gadā vidējais atgriešanas rādītājs būs nedaudz mazāks par iepriekšējā periodā prognozēto – 85,2%, savukārt 2026. gadā DIO prognozē palielināt vidējo atgriešanas īpatsvaru vidēji par 0,4 procentpunktiem salīdzinājumā ar prognozētajiem 2025. gada rādītājiem.
“Atkārtoti uzpildāmo iepakojumu dalības maksas 2025. gadā tika noteiktas zemākas, pateicoties iepriekšējos periodos uzkrātai peļņai, kurai, savukārt, nav ietekme uz 2026. gada tarifiem. Tāpat arī dalības maksas palielinājumu ietekmē pieaugošās apsaimniekošanas izmaksas,” norāda DIO valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.
Iepriekš dzērienu ražotāju dalības maksa depozīta sistēmā mainījās 2025. gada 1. janvārī.
Jau ziņots, ka Latvijā depozīta sistēma dzērienu iepakojumiem sāka darboties 2022. gada 1. februārī. Valsts vides dienests konkursā dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu uz septiņiem gadiem nolēma uzticēt DIO.
DIO 2024. gadā strādāja ar 26,11 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 10% un sasniedza 1,851 miljonu eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2020. gadā, un tā pamatkapitāls ir 124 500 eiro. Kompānijas īpašnieki ir SIA “Coca-Cola HBC Latvia” (18,07%), SIA “Alus un dzērienu iepakojuma savienība” (18,07%), AS “Cēsu alus” (12,05%), AS “Aldaris” (12,05%), AS “Iterum” (12,05%), SIA “Cido grupa” (12,05%), Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) un Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).