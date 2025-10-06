Publicitātes attēls

Piedalies no mājām! Radio SWH TV piedāvā jaunu TV izklaides formātu – interaktīvu erudīcijas spēli “Gudrāks par kaimiņu” 0

LA.LV
18:18, 6. oktobris 2025
Ziņas

Vai esi gudrāks par savu kaimiņu? Tagad to vari pierādīt visai Latvijai! Radio SWH TV un kompānija “Akvedukts” jau no septembra piedāvā Latvijā vēl nebijušu televīzijas raidījuma formātu – interaktīvu erudīcijas spēli “Gudrāks par kaimiņu”, kurā ir iespēja piedalīties skatītājiem no visas Latvijas, izmantojot savu viedtālruni.

Reklāma
Reklāma
“Apvienotā Karaliste, Vācija, Šveice…” Zelenskis atklāj satraucošu faktu
TV24
“Es vienkārši atsakos tam ticēt!” Streips mudina pārvērtēt krievu bērnu latviešu valodas (ne-)zināšanu 
Pārspēj visus iespējamos Bībeles pareģojumus: zinātnieki nosaukuši četrus lielākos draudus cilvēcei
Lasīt citas ziņas

Erudīcijas spēlē “Gudrāks par kaimiņu” jau no septembra sākuma ir kļuvusi par skatītāju iecienītu ceturtdienu vakaru tradīciju. Spēlē iespējams piedalīties katru ceturtdienu, ieslēdzot Radio SWH TV pulksten 20:00 un sekojot vadītāja norādēm. Katras spēles laikā skatītāji ne tikai pārbauda savas zināšanas un sacenšas ar citiem, bet arī cīnās par vērtīgu balvu. Katru nedēļu iespējams laimēt raidījuma atbalstītāja “Akvedukts” 100 eiro dāvanu karti.

Raidījumu vadītāji – Sanda Dejus vai Nauris Brikmanis – ik reizi pārbauda gan skatītāju, gan studijas viesu zināšanas. Katru reizi spēlei pievienojas arī īpašs viesis – pazīstama personība, kas kopā ar skatītājiem domā līdzi, diskutē un mēģina atrast pareizās atbildes. Jau līdz šim kopā ar skatītājiem un raidījuma vadītāju Nauri Brikmani ir spēlējis sporta žurnālists Edgars Barbaks un aktrise Marija Linarte, bet šonedēļ raidījuma vadītājai Sandai Dejus pievienosies reperis un aktieris Jānis Krīvēns jeb Krivenchy.

Kā notiek spēle?

CITI ŠOBRĪD LASA
“Man viss uz krēsla!” Cilvēki dalās savos sezonas apģērbu glabāšanas trikos
“Apvienotā Karaliste, Vācija, Šveice…” Zelenskis atklāj satraucošu faktu
Neiedomājami! Sievietei 75 eiro liels sods par pāris minūtēm stāvvietā, kur pirmā stunda ir bez maksas

Formāts ir vienkāršs un aizraujošs – skatītāji piedalās tiešraidē, izmantojot viedtālruni, un atbild uz erudīcijas jautājumiem par visdažādākajām tēmām: sportu, mūziku, kultūru, personībām, vēsturi, ikdienas aktualitātēm un daudz ko citu.

“Gudrāks par kaimiņu” jau ir kļuvusi par gaidītu ceturtdienu vakara izklaidi, kas vieno ģimenes un draugus pie ekrāniem, raisot azartu, emocijas un sacensību garu.

Nepalaid garām! Pieslēdzies Radio SWH TV ceturtdienās plkst. 20:00, piedalies spēlē un noskaidro – vai tiešām esi gudrāks par savu kaimiņu!

Paldies spēles atbalstītājam “Akvedukts”. “Akvedukts” – ērti un profesionāli.

Video:

Šis raksts tiek publicēts mediju savstarpējās sadarbības ietvaros.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Tas vistiešākajā mērā skar mūs” – par šķiršanos paziņo iemīļotas radio SWH personības – Kaspars Breidaks un Sanda Dejus
Viedoklis
Krista Draveniece: Radio karaļi pret apšaubāmas izcelsmes TV dāmām. Vai izklaide Latvijā ir mirusi?
VIDEO. “Tos lokus tagad? Nē, mājās!” Fredis un Ufo ciemos pie Rinkēviča
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.