Piektdiena lutinās ar siltu laiku: cik augstu pakāpsies termometra stabiņš? 0
Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +10..+13 grādiem, daļā piekrastes tā nepārsniegs +6..+8 grādus.
Sinoptiķi prognozē, ka mākoņu daudzums pārsvarā būs neliels, nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Vējš lēni pūtīs no rietumu puses, Kurzemē pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš.
Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, dienas otrajā pusē – mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12 grādiem, pie jūras būs dzestrāks gaiss.
Laikapstākļus nosaka anticiklona atzars. Atmosfēras spiediens paaugstinās, no rīta tas ir 1012-1015 hektopaskāli jūras līmenī.