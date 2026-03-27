Foto: Pexels

Piektdiena lutinās ar siltu laiku: cik augstu pakāpsies termometra stabiņš?

LETA
6:54, 27. marts 2026
Ziņas Dabā

Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +10..+13 grādiem, daļā piekrastes tā nepārsniegs +6..+8 grādus.

“Gribu pārtraukt ciešanas!” Izpildīta eitanāzija Noelijai, kuru grupveidā izvaroja imigranti no Ziemeļāfrikas
“Priekšā grūti laiki, jo aug ne tikai degvielas cenas, bet atkal augšā ir euribor,” latvieši novērojuši; eksperti izstāsta patiesību
Veselam
Kas notiek ar jūsu organismu, ja pārstājat nodarboties ar seksu?
Lasīt citas ziņas

Sinoptiķi prognozē, ka mākoņu daudzums pārsvarā būs neliels, nav gaidāmi būtiski nokrišņi.

Vējš lēni pūtīs no rietumu puses, Kurzemē pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Piedzērās un nodūra: aizdomās par slepkavību Bauskas novadā apcietināti divi vīrieši
Ziema vēl līdīs caur adatas aci: laika prognoze sestdienai
Veselam
“Asiņo sešas stundas bez apstājas!” Raimonds sadzīvo ar retu slimību

Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, dienas otrajā pusē – mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12 grādiem, pie jūras būs dzestrāks gaiss.

Laikapstākļus nosaka anticiklona atzars. Atmosfēras spiediens paaugstinās, no rīta tas ir 1012-1015 hektopaskāli jūras līmenī.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pavasarī mežā stādām egles. Kā iegūt labākās no labākajām
Laikapstākļi Latvijā mainīsies: austrumos līs, bet Kurzemē pastiprināsies vējš
Nedēļas nogale būs lielākoties saulaina, taču aprīļa pirmajā pusē varam sagaidīt nepatīkamus pārsteigumus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.