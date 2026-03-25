Foto: Artis Veigurs

Nedēļas nogale būs lielākoties saulaina, taču aprīļa pirmajā pusē varam sagaidīt nepatīkamus pārsteigumus 0

LETA
9:20, 25. marts 2026
Šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms pārsvarā saulains laiks, gaisa temperatūra naktīs daudzviet noslīdēs zem nulles, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien lietus mākoņi no Kurzemes pārvietosies uz valsts austrumu daļu. Naktī pierims vējš un gaisa temperatūra nebūs zemāka par +1..+6 grādiem; dienā Kurzemē no jauna pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vējš, gaiss iesils līdz +5..+11 grādiem.

Piektdien un sestdien prognozēts pārsvarā saulains laiks, svētdien varētu palielināties mākoņu daudzums, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūšot lēnam vējam, naktīs vietām veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs +2..-4 grādi. Pēcpusdienās temperatūra pakāpsies līdz +8..+13 grādiem, par kādu grādu vēsāks laiks saglabāsies daļā piekrastes.

Saskaņā ar pašreizējo “Global Forecast System” prognozi aprīļa pirmajā pusē Latvijā gaidāms vēsāks laiks nekā martā un brīžiem snigs.

