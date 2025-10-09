Foto. pexels-karolina-grabowska

Kas notiek industrijā? “Mēģinu atcerēties, bet nevaru – kurā brīdī visi Latvijā ražotie sieri kļuva par bezgaršīgiem gumijas konsistences izstrādājumiem.” 8

LA.LV
7:48, 9. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Laika gaitā daudzi Latvijā ir pamanījuši, ka dažādu produktu, tostarp siera, garša ir mainījusies, kļūstot mazāk izteiksmīga vai atšķirīga no agrāk pierastās. Cilvēki nereti atzīmē, ka tradicionālais siera aromāts un tekstūra vairs nav tāda kā agrāk, ko apstiprina gan patērētāji pēc savām sajūtām, gan šad tad arī ražotāji.

Reklāma
Reklāma
Kremlī joki vairs nevienam nav prātā: Putinu, iespējams, jau tuvākajā laikā gaida notikums, kas izmainīs visu
Ietaupiet simtiem eiro: 24 lietas, kuras labāk pirkt lietotas
“Ukrainiete aizrādīja savam priekšniekam Latvijā un…” notiekošais kādā uzņēmumā pārsteidz vietējos
Lasīt citas ziņas

Tas saistīts ar izmaiņām ražošanas tehnoloģijās, piemēram, masveida ražošanu un standartizāciju, kā arī ar izejvielu kvalitātes svārstībām vai jaunu piedevu izmantošanu. Lūk, komentāru izlase no vietnē X aizsāktās diskusijas, kurā siera cienītāji dalās arī pieredzē par to, kurš siers tomēr ir vēl saglabājis savas garšas kvalitāti, bet kuram tā ir nu jau zudusi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi
Laikapstākļi nebūs patīkami. Prognoze piektdienai
Krimināls
Motocikls apgāzās… Piedzēries šoferis, bez tiesībām un abi bez ķiverēm – gājis bojā mazgadīgs bērns

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Vai zini, kāpēc uz desas ir nepieciešama metāla skaviņa? Fakts, ko zina tikai daži cilvēki
Veselam
Uzturs, kas uzlabo atmiņu: 7 pārtikas produkti, kas palīdz samazināt demences attīstības risku
Krieviem joki vairs nav prātā – daudzi nevar atļauties nopirkt pat pirmās nepieciešamības preces
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.