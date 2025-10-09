Kas notiek industrijā? “Mēģinu atcerēties, bet nevaru – kurā brīdī visi Latvijā ražotie sieri kļuva par bezgaršīgiem gumijas konsistences izstrādājumiem.” 8
Laika gaitā daudzi Latvijā ir pamanījuši, ka dažādu produktu, tostarp siera, garša ir mainījusies, kļūstot mazāk izteiksmīga vai atšķirīga no agrāk pierastās. Cilvēki nereti atzīmē, ka tradicionālais siera aromāts un tekstūra vairs nav tāda kā agrāk, ko apstiprina gan patērētāji pēc savām sajūtām, gan šad tad arī ražotāji.
Tas saistīts ar izmaiņām ražošanas tehnoloģijās, piemēram, masveida ražošanu un standartizāciju, kā arī ar izejvielu kvalitātes svārstībām vai jaunu piedevu izmantošanu. Lūk, komentāru izlase no vietnē X aizsāktās diskusijas, kurā siera cienītāji dalās arī pieredzē par to, kurš siers tomēr ir vēl saglabājis savas garšas kvalitāti, bet kuram tā ir nu jau zudusi.
Arī pirms 15-20 gadiem bija līdzīgi. Paradumi un garšas izjūta mainās, tas arī viss.
Maasdamer siers, kurš tolaik bija viena no retajām alternatīvām, pirms gadiem 20 maksāja ap 10 €/kg. Tagad joprojām tikpat. Pat brīnos, ka tik stabila cena.
Piekrītu….un pastāvot ledusskapī sāk smirdēt pēc veca,sarūguša piena. Šķiet kādreiz apkalta,to kārtu varēja nogriezt,un bija labs…
Jūs vēl neesat pagaršojis visus lielveikalu tomātus,kas garšo pēc plastmasas,nevis tomātiem.
Nē, lielākā daļa vairs neizmanto normālu fermentēšanu, bet pievieno kalcija hlorīdu (cietinātāju).
Latgales piens ir viens no retajiem, kas vēl ražo normāli.
Izskatās varen gardi!
Mja, tieši to pašu ievēroju. Vismaz, lielveikalos pieejamajā izvēlē. Tad jau labāk pērku nedaudz dārgāku, bet ne Latvijā ražotu. Ja vēl kāda akcija, tad cenu atšķirība ir pat diezgan neliela.
Edam vairs reti kur ir.
Smiltenei un igauņu Jaunpilij ir labi sieri, nav likuši vilties. Ļoti labs čedars ir britu WYKE Rimi tīklā (tumši zaļais “vintage”). Latvijā tādu čedaru ne tuvu nespēj saražot.
Bet vienalga atpaliek no Lidlā dabūjamā angļu čedara.
Kā tikai nesen atklājās – ražots Ukrainā
Bakšteins un Latvijas siers, pamēğini. Manuprāt, izcili garšīgi.
Siera izstrādājumi👌
