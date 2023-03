“Finnair” lidmašīnas reiss AY488, kas svētdienas vakarā lidoja no Kūsamo uz Helsinkiem, bija ļoti pārsteidzošs. Pilots negaidīti nedaudz novirzījās no kursa, lai parādītu pasažieriem ziemeļblāzmu “tuvumā”.

Pasažieri galapunktā nonāca brīdi vēlāk, tomēr visi novērtēja reisa kapteiņa rīcību un pateicās par sniegtajiem un neatkārtojamiem iespaidiem, raksta portāls iltalehti.fi.

Pilota rīcība caur soctīkliem apbrīnota visā pasaulē. Komentētāji netaupa atzīmes “Patīk” un liek secināt, ka šī rīcība izraisījusi jaunu interesi par Somiju kā tūrisma galamērķi.

The pilot of this Finnair flight made a 360 turn to allow everyone onboard see the fantastic Northern Lights last night.https://t.co/ewXUHBnioS https://t.co/BVbUaRk2F7 pic.twitter.com/Flj3gqqc4A

— Flightradar24 (@flightradar24) February 27, 2023