Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņš. Foto: Edijs Pālens/LETA

Pirmajos un Otrajos Ziemassvētkos Rīgā plānoti vairāki pasākumi







Šodien, 25.decembrī, pirmajos Ziemassvētkos Rīgā plānoti vairāki pasākumi, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.

No plkst.13 līdz 16, Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, notiks koncerts uz āra skatuves. Koncertā uzstāsies Anete Kozlovska, Kristaps Vanadziņš, kamerkoris “MoonBeams”, Linda Naudiņa u. c.. Paredzēts tirdziņš, foto stūrītis, kafejnīca, labo domu un pateicību vieta klusumā, bet plkst.16 uz baznīcas pulksteņa vecās ciparnīcas tiks iedegta pirmā no 12 Svēto nakšu svecēm.

Tikmēr plkst.15 Lielajā ģildē izskanēs Rīgas kamerkora “Ave Sol” spilgta laicīgās Ziemassvētku mūzikas programma “Ziemassvētku noskaņa”, kas aptver dažādus skatījumus uz Ziemassvētku tradīciju vairāk nekā simts gadu garumā, kā arī jaundarba pirmatskaņojumu – Jāņa Ķirša “Ziemassvētku kantāte”.

Noslēdzot Pirmo Ziemassvētku muzikālo programmu, plkst.23 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā izskanēs koncerts “Es paliku”.

26.decembrī, Otrajos Ziemassvētkos, no plkst.13 līdz 16, Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, darbosies tirdziņš, foto stūrītis, kafejnīca, labo domu un pateicību vieta klusumā, bet plkst.16 uz baznīcas pulksteņa vecās ciparnīcas tiks iedegta otrā no 12 Svēto nakšu svecēm.

No plkst.16 līdz 17 Kultūras centra “Imanta” Lielajā zālē klausītājus priecēs Marijas Naumovas Ziemassvētku koncerts “Gavilējiet, zvaigznes!”, tikmēr plkst.16 VEF Kultūras pils Kamerzālē skanēs koncerts “Kad leduspuķes zied” krievu tautas mūzikas instrumentu ansambļa “Sadko” pavadībā.

Turpinās darboties arī svētku tirdziņi Esplanādē, Doma laukumā un Vidzemes tirgū.

Līdz februārim Rīgas bulvāri un parki, pilsētas klusais centrs un vecpilsēta būs ietērpti gaismas rotā, pārvēršot pilsētvidi maģiskā gaismas piedzīvojumā. Pilsētas kanālmalas apstādījumos, līdzīgi kā pērn izstaigājama “Ziemassvētku gaismas taka”, kurā rīdzinieku iemīļotajam mēnestiņam šogad pievienojušās pavadones – 10 dzirkstošas zvaigznītes.

Līdz pat 26.decembrim Vērmanes dārzā darbosies “Saulgriežu skapis”, kurā imitējot zvaigžņoto debess jumu, var sadzirdēt nākotnes pareģojumus, ticējumus, novēlējumus un gūt iedvesmu nākamajam gadam