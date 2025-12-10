Foto: LETA/REUTER

“Problēma bija pietiekami nopietna!” “Ryanair” pieņem lēmumu veikt avārijas nosēšanos 0

LA.LV
19:46, 10. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Neilgi pēc pacelšanās apkalpe konstatēja problēmu, kas lika mainīt maršrutu. “Ryanair” reiss no Fuerteventuras Kanāriju salās uz Bristoli bija spiests veikt avārijas nosēšanos kaimiņsalā Lansarotē tualetes darbības traucējumu dēļ.

Lidmašīnai bija paredzēts nolaisties pirmdien, 8. decembrī, plkst. 17.00. Tomēr aptuveni plkst. 15.00, pašā lidojuma sākumā, apkalpe pamanīja, ka nedarbojas tualetes. Tā rezultātā lidmašīnai nācās atgriezties Lansarotē. Spānijas gaisa satiksmes dispečeri sociālajos tīklos norādīja, ka lidmašīna nolaidās bez starpgadījumiem.

Pēc tam, kad darbības traucējumi tika novērsti uz zemes, lidmašīna varēja turpināt ceļu uz Bristoli. Precīzs traucējumu cēlonis joprojām nav zināms, un “Ryanair” kompānija vēl nav sniegusi oficiālu komentāru.

Kaut arī iemesls nav skaidrs, skaidrs ir tas, ka problēma bija pietiekami nopietna, lai lidmašīnai būtu jāmaina maršruts un jāveic neplānota nosēšanās. Līdzīgas situācijas ar lidmašīnu tualetēm pasaulē ir radījušas ievērojamas neērtības pasažieriem, liekot apkalpei rīkoties nekavējoties.

