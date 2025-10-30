Foto: Freepik

Plāno jauna auto iegādi? Eksperti atklāj, kuros mēnešos cenas ir viszemākās 1

Auto pirkšana, gan lietota, gan jauna, vienmēr ir kā liels ieguldījums, taču izrādās, ka cenas un atlaides būtiski ietekmē sezona. Izvēloties pareizo laiku, iespējams ietaupīt pat vairākus simtus vai pat tūkstošus eiro, vēsta ārzemju mediji.

Speciālisti norāda, ka lietoto auto tirgū ir ļoti izteiktas sezonālās svārstības. Viszemākā aktivitāte pircēju vidū parasti novērojama jūnijā, decembrī un maijā. Tam ir pavisam vienkāršs izskaidrojums – vasaras sākumā cilvēki vairāk domā par atvaļinājumiem un uzkrāj naudu ceļojumiem, bet decembrī cilvēki vairāk naudu tērē Ziemassvētku un Jaungada izdevumiem. Savukārt maijā cilvēki līdzekļus atvēl svētku brīvdienām, nevis jaunas automašīnas iegādei.

Tieši šajos mēnešos automašīnu pircēji ir īpaši gaidīti gan autosalonos, gan sludinājumu portālos, gan lietoto auto placī. Tas nozīmē arī lielāku gatavību no pārdevēju puses sniegt atlaides un piedāvāt labākus nosacījumus.

Kad auto pirkums ir visdārgākais?

Rudens mēneši, septembris, oktobris un novembris, ir visneizdevīgākais laiks, lai iegādātos jaunu automašīnu. Pēc vasaras atvaļinājumiem, pircēji kļūst atkal aktīvāki un cenas kāpj. Turklāt šajā periodā Eiropā sākas jaunu automašīnas modeļu periods – ražotāji prezentē jaunas automašīnas, tādēl pieprasījums palielinās vēl vairāk.

Labākais mēnesis auto iegādei

Eksperti kā īpaši izdevīgu mēnesi izceļ tieši janvāri. Tieši gada sākumā ir vislielākā iespēja iegādāties automašīnas par cenu, kas ir par aptuveni 5% zemāka nekā vidēji tirgū. Šajā periodā saloni un privātie pārdevēji ir gatavi aktīvi tirgoties, jo nepieciešams noslēgt iepriekšējā gada rezultātus un atbrīvoties no noliktavā esošajām automašīnām.

Labvēlīgi mēneši auto pirkšanai ir arī decembris un februāris, jo šajā laikā pārdevēji mēdz piedāvāt lielākas atlaides vai izdevīgākus līzinga nosacījumus.

Ko ņemt vērā pirms jauna auto iegādes?

Ja automašīna nav nepieciešama steidzami, pirkumu labāk plānot uz ziemas mēnešiem – decembrī, janvārī, februārī, kad tirgū ir mazāk pircēju un vairāk izdevīgu piedāvājumu. Tāpat ir vērts sekot līdzi tam, kad iznāk automašīnu jaunie modeļi, jo tieši tad iepriekšējiem auto modeļiem bieži vien tiek samazinātas cenas.

Vienlaikus eksperti norāda, ka nevajadzētu gaidīt pārāk ilgi, jo pastāv risks, ka pievilcīgākie auto varianti jau būs pārdoti, un par akcijas cenu būs palikušas tikai mazāk pieprasītas automašīnas vai dārgākie modeļi.

