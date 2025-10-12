“Atvēra priekšējās durvis un izmeta pusaudžus no autobusa!” Cilvēki atzīst, ka vairs nejūtas droši sabiedriskajā transportā 22
Sociālajos tīklos cilvēki viens pēc otra sāk runāt skaļi: autobusu šoferi brauc kā sacīkstēs, ignorē pieturas, pazemo pasažierus un nereti pat izliek cilvēkus ceļa malā. Liepājā, Rīgā un citviet Latvijā pieredzes kļūst arvien pārsteidzošākas.
Rolands sociālo mediju platformā “Facebook” apraksta piedzīvoto: “Kārtējais “Liepājas Autobusu parka” šedevrs. 11.10.2025 gada vakarā pēc pulkstens 21:30 šoferis pārvietojas pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Kādā pieturā apstājas atver durvis un vienkārši stāv 2 minūtes, vēlāk atkal turpina lidot. Priekšējā sēdeklī sēdēja jaunieši, kuri savā starpā apsprieda to, ka pa pilsētu parasti nebrauc ar ātrumu 70km/h. Pēkšņi seko strauja bremzēšanas, kājas stāvošie pasažieri bezmaz vai krīt sēdošie knapi noturas savās vietās. Autobusā šoferis atver priekšējās durvis un vienkārši izmet pusaudžus no autobusa, starp pieturām. Tādi lūk neadekvāti strādā sabiedriskajā transportā.”
Silvija salīdzina ar Vāciju: “Kultūršoks, atgriežoties no ārzemēm (pelnītā atpūtā). Vācijā, no darba braucot, bieži gadījās, ka esam autobusā 1-3 pasažieri. Pieturā iekāpju, šoferis spogulī skatās, vai esmu tikusi līdz vietai un apsēdusies, un tikai tad sāk braukt. Prioritāte ir pasažieru drošība. Bet te ir citas prioritātes – grafiks, nav kas strādā, u.c.”
Arī Elita dalās šokējošā pieredzē: “Vakar, piemēram, cits šoferis no CATA ap plkst. 17.30- vienkārši Rīgā Juglā atteicās apstāties pieturā, lai izlaistu pasažieri, sakot, ka autobuss ir pilns un kāds vēl izdomāšot iekāpt izkāpušā vietā. Tā šoferis apstājās tikai pie Depo, kur citu sabiedrisko “dabūt” gandrīz nav iespējams. Tā bija jauna meitene, asarām acīs. Par kādu kultūru lai runā? Sūdzība, protams, ir uzrakstīta, piefiksējot gan šofera mašīnas numuru, gan vārdu, taču kāda jēga- šoferu taču neesot, tāpēc viņi dara, ko grib.”
Zane atzīst, ka cenšas izvairīties no braukšanas ar autobusiem: “Piekrītu, daži šoferi brauc nenormāli, sevišķi 6 maršrutā, nesās, strauji bremzē. Esmu aizrādījusi, bet viņiem pilnīgs po**gs, viena daļa latviešu valodā vispār nesaprot, vai negrib saprast. Ja izmantot sabiedrisko, tad jācenšas ar tramvaju iztikt, jo autobusā ļoti nepatīkami-dēļ šoferiem un reizēm arī dēļ netīrības. Turklāt tie autobusi visi kūp, kā skursteņi, viņi ir pagalam, no ekoloģijas viedokļa arī nekā laba tur nav.”
Vēl kāda lietotāja cenšas izvairīties no pakalpojuma izmantošanas: “Es cenšos neizmantot Liepājas pilsētas autobuss parka pakalpojumu ,cik tas ir iespējams. Esmu saskārusies ar šādu rīcību un arī citādu. Diemžēl pietrūkst uzņēmības ko mainīt – jo mainīt šo absurdumu nav mūsu spēkos.”
