“Kauns!” Pasažiere neizpratnē, kāpēc sabiedriskajā transportā skan radio krievu valodā; “Rīgas satiksmes” komentārs viņu vēl vairāk sadusmo 0
Sabiedriskā transporta vadītāji nereti klausās radio, bet, kā liecina novērotais, reizēm dzirdamā programma skan krievu valodā. Tas dažos cilvēkos izraisa sašutumu.
Kāda sociālo mediju platformas “X” lietotāja vaicāja: “Kad vienreiz pienāks tā diena, kad sabiedriskajā transportā vadītāji nevarēs klausīties radio krievu valodā?”
Kad vienreiz pienāks tā diena, kad sabiedriskajā transportā vadītāji nevarēs klausīties radio krievu val??? @Rigassatiksme_ @RigasDome @EdvardsRatnieks @liana_langa
— Ilze Rungule (@IRungule) October 7, 2025
Man čoms stūrē pilsētas busu Vācijā vairāk kā 20 gadus – nav brīv' skanēt mūzikai transporta līdzeklī nedz salonā, nedz kabīnē.
— Pēcis_⒰⒪⒮⒤⒮ (@UOsis) October 7, 2025
Kādēļ tevi satrauc ko klsusās citi un kādā vslodā???
— Janis Jersovs (@Human1982) October 8, 2025
Kā jūs domājat, dziesmas angļu vai jakutu valodā būtu pieļaujamas?
— Janis Dambergs (@dambergsjanis) October 7, 2025
Uz ierakstu vietnē “X” atbildēja arī paši “Rīgas satiksme” pārstāvji, kuri norāda: “Vadītājiem radio jāklausās pēc iespējas klusāk, lai skaņa būtu dzirdama tikai kabīnē. Ja atsevišķos gadījumos šī prasība netiks ievērota, būs jāpieņem lēmums, ka visiem vadītājiem kabīnēs radio būs jāizslēdz pavisam. Zinām, ka vairākās citās valstīs sabiedriskajā transportā radio vadītāju kabīnēs vairs netiek izmantots vispār.”
Vai Jums šī atbilde pašiem nešķiet absurda! Vadītāja kabīne nav slēgta tipa, atdalīta no salona, ja radio dzird vadītājs, tad to dzird arī priekšā sēdoši, vai pa pirmajām durvīm iekāpošie pasažieri! Un, jā-vadītājam vadot transp. ar paaugstinātu atbildību- nav jāklausās radio!
— Ilze Rungule (@IRungule) October 7, 2025
“Rīgas satiksme” gan uzsver, ka kabīne ir šofera darba vieta.
“Kabīne ir vadītāja darba vieta. Tāpat kā ikviens savās darba vietās var fonā klausīties mūziku vai podkāstus, arī mūsu darbinieki var izmantot radio. Tomēr sabiedriskajā transportā skaņai jābūt tik klusi, lai tā neskanētu pa visu salonu. Protams, mazliet skaņas var būt dzirdama tuvāk kabīnei. Diskusijas un pārmetumi šajā jautājumā var būt nemitīgi, taču mums ir svarīgs gan pasažieru viedoklis, gan darbinieku sajūtas, tāpēc apsvērsim labāko kompromisu šajā jautājumā.”
Man vienkārši ir apnikusi Jūsu atrunāšanās un atrakstīšanās gadu gadiem par šo, kas skaidri norāda Jūs kā @Rigassatiksme_ attieksmi pret mūsu valsts valodu! Kauns! Pietam pašvaldībai piederošam uzņēmumam!
— Ilze Rungule (@IRungule) October 7, 2025