Foto: LETA

“Kauns!” Pasažiere neizpratnē, kāpēc sabiedriskajā transportā skan radio krievu valodā; “Rīgas satiksmes” komentārs viņu vēl vairāk sadusmo 0

LA.LV
9:27, 13. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Sabiedriskā transporta vadītāji nereti klausās radio, bet, kā liecina novērotais, reizēm dzirdamā programma skan krievu valodā. Tas dažos cilvēkos izraisa sašutumu.

Kāda sociālo mediju platformas “X” lietotāja vaicāja: “Kad vienreiz pienāks tā diena, kad sabiedriskajā transportā vadītāji nevarēs klausīties radio krievu valodā?”

Uz ierakstu vietnē “X” atbildēja arī paši “Rīgas satiksme” pārstāvji, kuri norāda: “Vadītājiem radio jāklausās pēc iespējas klusāk, lai skaņa būtu dzirdama tikai kabīnē. Ja atsevišķos gadījumos šī prasība netiks ievērota, būs jāpieņem lēmums, ka visiem vadītājiem kabīnēs radio būs jāizslēdz pavisam. Zinām, ka vairākās citās valstīs sabiedriskajā transportā radio vadītāju kabīnēs vairs netiek izmantots vispār.”

“Rīgas satiksme” gan uzsver, ka kabīne ir šofera darba vieta.

“Kabīne ir vadītāja darba vieta. Tāpat kā ikviens savās darba vietās var fonā klausīties mūziku vai podkāstus, arī mūsu darbinieki var izmantot radio. Tomēr sabiedriskajā transportā skaņai jābūt tik klusi, lai tā neskanētu pa visu salonu. Protams, mazliet skaņas var būt dzirdama tuvāk kabīnei. Diskusijas un pārmetumi šajā jautājumā var būt nemitīgi, taču mums ir svarīgs gan pasažieru viedoklis, gan darbinieku sajūtas, tāpēc apsvērsim labāko kompromisu šajā jautājumā.”

