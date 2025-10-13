VIDEO. Pretrunīgi vērtētais politiķis Rosļikovs aizturēts Igaunijā 77
Igaunijas policija aizturējusi Rīgas domes deputātu Alekseju Rosļikovu (“Stabilitātei”) un nosūtījusi viņu atpakaļ uz Latviju, vēsta laikraksts “Postimees”.
Pagājušajā nedēļā tika paziņots, ka Tallinas pašvaldības vēlēšanās no parlamenta opozīcijā esošās Centra partijas kandidējošā Olga Ivanova organizē visu trīs Baltijas valstu pārstāvju tikšanos, lai runātu par krievu situāciju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Viens no uzaicinātajiem bija arī Rosļikovs. Ivanova iepriekš stāstīja, ka tikšanās ideja radusies sarunā ar Rosļikovu. No Lietuvas uz tikšanos tika uzaicināts vairākkārt notiesātais Antans Kandrots.
Pirmdienas pēcpusdienā Rosļikovs sociālajā medijā “Facebook” paziņoja, ka bija ceļā uz tikšanos ar kolēģiem, bet viņu apturēja Igaunijas policija, kur likumsargi viņu informēja, ka viņam ir aizliegts ieceļot valstī. “Šobrīd mēs braucam uz policijas iecirkni, mēs šo lietu izskatīsim,” viņš teica videoierakstā.
Saskaņā ar Igaunijas Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju Rosļikovam ir noteikts ieceļošanas aizliegums līdz 20. oktobrim. Policijas un robežsardzes departamentā apstiprināja, ka tās darbinieki ir aizturējuši Rosļikovu un pārbaudījuši viņa dokumentus. Tā kā viņam nav tiesību ieceļot Igaunijā, viņš tiks nosūtīts atpakaļ uz Latviju.
Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro sabiedriskajai raidorganizācijai ERR sacīja, ka lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz politiķa darbības radīto risku novērtējumu.
“Ja kādam ir slikti nodomi tajā, ko viņš cenšas darīt Igaunijā, īpaši atbalstot Krievijas agresiju, tad viņam šeit nav vietas. Īpaši vēlēšanu nedēļā, īpaši tik jutīgā laikā. Es domāju, ka tas ir konkrēts piemērs ikvienam,” sacīja Taro.
LETA jau ziņoja, ka šogad jūnijā Valsts drošības dienests (VDD) sāka kriminālprocesu pret Rosļikovu. Kriminālprocess sākts, izvērtējot Rosļikova izteikumus 5. jūnija Saeimas sēdē, kā arī citas pēdējā laika aktivitātes.
Savukārt šogad 16. jūnijā VDD aizturēja un nopratināja Rosļikovu. VDD arī veica kriminālprocesuālas darbības četros ar Rosļikovu saistītos objektos.
Savukārt septembra vidū VDD iepriekš sāktā kriminālprocesā veica Rosļikova (“Stabilitātei”) un viņam piederošās automašīnas kratīšanu.
VDD jau vairākkārt ar partijas “Stabilitātei!” vadītāju ir veicis preventīvas pārrunas, brīdinot par paredzēto kriminālatbildību noziedzīgu nodarījumu veikšanas gadījumā.
VDD šogad februāra sākumā veica pārrunas ar Rosļikovu saistībā ar viņa publiskajiem izteikumiem, kas vērsti pret latviešiem. Pārrunu laikā VDD pieņēma Rosļikova paskaidrojumus par šādu izteikumu paušanas iemesliem un mērķiem.
