Īsta vai mākslīgi radīta? Bauskas novada pašvaldības policija skaidro nošauto suņu bildes autentiskumu 9

13:27, 13. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Jau iepriekš vēstījām par traģisko negadījumu Bauskas novada Brunavas pagastā, kur tika nošauti trīs suņi, kas piederēja zemnieku saimniecības īpašniekam un sociālo tīklu personībai Modrim Konovalovam. Iepriekš sociālajos tīklos parādījās fotogrāfija, ko ievietoja “Dzīvnieku glābšanas dienests”, kurā redzami divi no trim nošautajiem suņiem.

Bauskas novada pašvaldība pirmdien, 13. oktobrī, sanāksmē skaidroja, kas pieņēma lēmumu nošaut svešā īpašumā ieklīdušos suņus Brunavas pagastā.

Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis apstiprina, ka attēls ir īsts. Viņš skaidro, ka fotogrāfija tika uzņemta no liela attāluma ar telefona Zoom jeb tālummaiņas funkciju, lai pasargātu iesaistīto cilvēku drošību: “Tika piezoomots, lai neapdraudētu savu dzīvību. Respektīvi, no lielāka attāluma ar telefona zoomu tika nofotografēts un aizsūtīts “Dzīvnieku glābšanas dienestam”, proti, ķērājiem, lai pēc iespējas ātrāk šo fotogrāfiju ieliktu sociālajos tīklos, mēģinot atrast suņu īpašniekus.”

Gailis uzsver, ka attēls nav mākslīgi veidots, taču tā ir zemas izšķirtspējas fotogrāfija. Papildus fotogrāfijas uzņemšanai policijas priekšnieks norāda, ka policija notikuma vietā apjautājusi arī tuvāko māju īpašniekus, lai noskaidrotu konkrēto suņu īpašnieku un pēc iespējas ātrāk novērstu radušos situāciju.

