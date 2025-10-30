Slēpj marihuānu un sēžas pie stūres narkotisko vielu reibumā: VID atklāj slēpni un uzsāk kriminālprocesu 0
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde kriminālvajāšanai nodevusi personu par galdā paslēptu narkotiku sūtījumu no Taizemes un auto vadīšanu narkotisko vielu reibumā, aģentūru LETA informēja VID.
2025. gada aprīlī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē tika sākts kriminālprocess pret kādu Latvijas pilsoni, kurš pa bija pasūtījis no Taizemes uz Latviju vairāk nekā divus kilogramus marihuānas. Narkotiskā viela bija paslēpta speciāli izveidotā slēpnī galda virsmā.
Kriminālprocess par narkotisko vielu pārvietošanu tika sākts pēc tam, kad no Taizemes pa pastu sūtītā galdā tika atklāts speciāli izveidots slēpnis, bet tajā – četri iepakojumi ar zaļganbrūnas krāsas augu izcelsmes vielu.
VID Muitas pārvaldes amatpersonas ar rentgena iekārtu pārbaudīja deklarēto preci – galdu izjauktā veidā, un konstatēja, ka galda virsmā, iespējams, ir izveidots slēpnis. Noņemot galda virsmai piestiprināto montāžas instrukciju, zem tās atklājās kvadrātveida griezums. Atverot griezuma vietu, tika atrasti četri caurspīdīgi polimēra iepakojumi ar zaļganbrūnas krāsas augu izcelsmes vielu.
Izmeklēšanas laikā tika arī noskaidrota konkrētā persona, kura veica marihuānas pasūtījumu no Taizemes.
Kriminālprocesā tika veiktas vairākas kratīšanas personas dzīvesvietā Pierīgā un automašīnā, kurā tika izņemts pistolei līdzīgs priekšmets. Bez tam, tika arī konstatēts, ka aizdomās turamā persona ir vadījusi transportlīdzekli, esot narkotisko vielu reibumā. Tādēļ auto tika izņemts, tam ir uzlikts arests un auto tiks konfiscēts kā valstij piekritīgā manta, un pārdots cenu aptaujā vai arī nodots Ukrainas atbalstam.
Savukārt lietas materiāli par ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu aprites noteikumu pārkāpšanu un par narkotisko vielu neatļautu lietošanu ir nodoti Valsts policijai personas saukšanai pie administratīvās atbildības.
VID informē, ka 2025. gada 20. oktobrī kriminālprocess nosūtīts Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret vienu personu, Latvijas pilsoni, pēc Krimināllikuma 190.1 otrās daļas par narkotisko vielu, kuru aprite ir aizliegta, pārvietošanu pāri Latvijas valsts robežai nelikumīgā veidā, lielā apmērā, kas paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un Krimināllikuma 262.panta pirmās daļas par transportlīdzekļa lietošanu atrodoties narkotisko vielu ietekmē.
Patlaban personai ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Atbilstoši Kriminālprocesa likumam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.