Populāra zādzības shēma: kāpēc noziedznieki atstāj monētu automašīnas rokturī? 0
Ir daudz veidu, kā nozagt automašīnu, taču – rudenī un ziemā monētu shēma ir ļoti populāra.
Šajā gada laikā ātri satumst, tāpēc automašīnu īpašnieki ļoti viegli var palaist garām tik mazu elementu kā monētu viņu durvīs.
Ko nozīmē monēta automašīnas durvju rokturī? Tas signalizē, ka automašīna ir kļuvusi par krāpnieku mērķi. Visticamāk, tuvākajā nākotnē uzbrucējs mēģinās nozagt pašu automašīnu vai to, kas atrodas salonā.
Zagļu iecienītākās vietas, kur veikt šo noziegumu, ir autostāvvietas daudzīvokļu ēku pagalmos vai stāvlaukumos.
Kāpēc viņi pie durvju roktura liek monētu?
Pastāv uzskats, ka, ja rokturi aizbloķē ar monētu, tad, aizslēdzot automašīnu, aizbīdnis neieiet normāli rievā. Tāpēc noziedznieki automašīnā ievieto monētas. Laika gaitā mehānisms nolietojas, un slēdzene var pat zaudēt spēju pilnībā aizvērties. Kad tā kļūst bojāta, durvis var atvērt, vienkārši spēcīgi pavelkot rokturi.
Vienlaikus par šo tēmu ir daudz strīdu. Kā norāda eksperti – daži autovadītāji ziņojuši, ka, mēģinot šādā veidā ievietot monētu, viņu automašīnu signalizācija ieslēdzas. Tas rada šaubas par to, vai tas tiešām var palīdzēt zaglim praksē.
Tomēr nevajadzētu zaudēt modrību. Ja kāds tajā ir ielicis monētu, tas nozīmē, ka vēlas aplaupīt vai nozagt jūsu automašīnu.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!